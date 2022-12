Wszystkie kosmetyki w Lidlu jutro tańsze do 60 proc.! Mamy rozpiskę promocji

Środa 7 grudnia będzie ostatnim dniem, w którym skorzystać możemy ze specjalnych promocji na kosmetyki w sklepach sieci Lidl. Pospieszcie się – te oferty długo się nie powtórzą, a możecie na nich naprawdę sporo zaoszczędzić. TUTAJ PRZEJRZYCIE NAJNOWSZĄ GAZETKĘ, a niżej nasze rekomendacje dotyczące najlepszych promocji.

Kosmetyki w Lidlu do 54 proc. taniej w środę

W środę w Lidlu do 50 procent taniej kupimy wszystkie produkty marki Cien, w tym kremy, sole do kąpieli, żele pod prysznic – zarówno te do ciała jak i trzy w jednym dla mężczyzn. Ponadto Lidl przecenia do 54 procent antyperspiranty firm Dove i Rexona.

Do 7 grudnia włącznie wszystkie produkty Hairy Land występowały będą w promocji „druga rzecz 50 procent taniej”. Mowa o maskach, szamponach i odżywkach. Garnier z kolei przecenia swoje kosmetyki nawet o 60 procent. Mniej zapłacimy za płyn micelarny, mleczka, balsamy oraz szampony.

W supercenach do środy otrzymacie także wszystkie pantsy i pieluszki Pampers. W przeliczeniu na sztuki kosztują około 0,56 złotych.

Co jeszcze tańsze w środę w Lidlu?

Lidl w środę przecenia także poszczególne produkty spożywcze – słodycze, mięso czy nabiał. Przygotowaliśmy dla was rozpiskę najważniejszych promocji. Sprawdźcie ją KLIKAJĄC W TEN LINK.

