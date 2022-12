Na czym od jutra zaoszczędzisz w Lidlu? Klienci za darmo dostaną 1 kg cukru!

Przygotuj się na święta z Lidlem. PRZEJRZYJ POD TYM LINKIEM darmową gazetkę promocyjną, z której oferty obowiązywały będą od poniedziałku 12 do środy 14 grudnia. Sprawdź, co kupisz taniej i na czym maksymalnie zaoszczędzisz w okresie świątecznym. Czeka na ciebie ogromna ilość wyjątkowych promocji. Podpowiadamy, w co warto zainwestować.

Lidl tnie ceny. Na czym zaoszczędzimy najwięcej?

W poniedziałek 12 grudnia wyjątkowa promocja dotyczyła będzie polskiego masła – klienci zapłacą za nie 45 proc. taniej, czyli 5,89 zł za kostkę. W ramach gratisowej środy otrzymacie 1 kilogram cukru za darmo. O 40 proc. obniżona została cena pomidorów rzymskich, a 28 proc. taniej kupicie karpia – płat ze skórą. Wśród wyróżnionych promocji są także podudzia i uda z kurczaka – promocje na nie sięgają 42 procent.

Do środy obniżona zostaje cena Coca-Coli (3,99 zł), polskiego sera gouda (7,75 zł), kabanosów XXL (16,99 zł), polędwicy sopockiej (9,99 zł) czy kiełbasy żywieckiej XXL (10,65 zł).

Co tańsze na ryneczku Lidla? Tym razem do środy maksymalnie przecenione będą pomidory (aż o 40 procent), ale też kapusta, buraki czy ziemniaki. Aż 40 procent zaoszczędzicie na jabłkach czy pomelo. Tanie będą również pomarańcze i mandarynki.

W ramach wielkiej grudniowej obniżki cen mięs od jutra dostępne będą także taniej łopatka wieprzowa (zapłacicie za nią 23 procent mniej), polski kurczak – filet (20 procent mniej) czy tuszka z kurczaka (26 procent taniej).

Warto też do środy poszukać w sklepach sieci Lidl produktów takich jak Actimel, Kinder Mleczna Kanapka, Mleko UHT Łowickie czy polski ser gouda. Nabiał na białe święta będzie przeceniony aż o 44 procent.