Łoś blokował przejazd na trasie. „Ogromna pokusa dla zwierząt”

Dyżurny GDDKiA w Olsztynie poinformował, że we wtorek na drodze krajowej nr 51 między Bartoszycami a Lidzbarkiem Warmińskim, w miejscowości Połęcze w woj. warmińsko-mazurskim, trasę blokował łoś. Zwierzę lizało sól z drogi. Nie zamierzało zejść z jezdni. Policja kierowała ruchem wahadłowo.

W komunikacie wskazano, że po jakimś czasie zwierzę ponownie weszło na drogę, blokując przejazd.

Łosie na drodze. Uwaga na miejsca oznakowane

Jak wyjaśnić takie zachowanie łosia?



–Organizmy zwierząt dzikich potrzebują mikroelementów do swojego prawidłowego rozwoju. Część z nich zawarta jest właśnie w soli, używanej również do zabezpieczenia zimowego dróg asfaltowych. Dlatego jest to dla zwierząt ogromna pokusa, by wejść na asfalt i tę sól sobie zlizać – wyjaśnił w rozmowie z „Gazetą Olsztyńską” Wiesław Oziewicz, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Bartoszyce. Rzecznik zwrócił uwagę, że w porze zimowej zwierzęta wędrują w poszukiwaniu pożywienia. Poza tym zabezpieczając się przed drapieżnikami, trzymają się w stadach. Kierowcy powinni być czujni, szczególnie w oznakowanych miejscach. Co roku są one koordynowane z zarządcami dróg.

Wiesław Oziewicz przypomniał, zderzenie z łosiem lub jeleniem to pewna kasacja samochodu, a może nawet skończyć się śmiercią pasażerów.

