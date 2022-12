Lidl wprowadza świetne kosmetyki w dobrych cenach. Będzie nawet 60 procent taniej!

Oferty z nowej gazetki Lidla obowiązywały będą do niedzieli 18 grudnia. Do tego czasu macie też okazję skorzystać z bardzo korzystnych promocji. POD TYM LINKIEM znajdziecie wskazówki dotyczące przecenionych produktów spożywczych. Poniżej z kolei zwracamy uwagę głównie na kosmetyki i zestawy, które mogą być świetnym prezentem pod choinkę.

Lidl przecenia świąteczne prezenty. Co kupimy taniej?

Wszystkie zestawy kosmetyków w Lidlu występowały będą w wyjątkowo niskich cenach. Przykładowo pudełka pełne świetnych produktów marki Ziaja – zarówno dla kobiet jak i mężczyzn – kupicie już od 24,99 zł. Znajdziecie też zestawy Nivea dla mężczyzn czy Under Twenty do pielęgnacji młodej skóry. W Lidlu są już też zestawy prezentowe dla dzieci, między innymi te z logo Barbie, które zawierają perfumy i lusterko. Wszystkie z proponowanych ofert znajdziecie KLIKAJĄC W TEN LINK.

UWAGA! Pamiętajcie, że dzięki wyjątkowym świątecznym promocjom, teraz przy zakupie dwóch zestawów (można je dowolnie łączyć), tańszy otrzymacie 60 procent taniej! TUTAJ SZCZEGÓŁY PROMOCJI.

Lidl tnie ceny na kosmetyki

Nie tylko zestawy będą w supercenach. Do niedzieli 18 grudnia w Lidlu wszystkie kosmetyki marki Cien otrzymacie w promocji „druga rzecz 50 procent taniej”. To samo dotyczyło będzie produktów Garnier – miksować można je dowolnie. Mowa o szamponach, płynach micelarnych, odżywkach czy farbach do włosów.

Jest też kilka 40-procentowych obniżek. W tej promocji kupicie między innymi: kule do kąpieli, podpaski, wkładki higieniczne, żele do mycia ciała i włosów dla dzieci czy pianki do mycia rąk dla dzieci.

