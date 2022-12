Sprawdzamy aktualne promocje w Lidlu. Jutro sklep rozdaje GRATISY

Do środy 21 grudnia w Lidlu ostatni dzień promocji z najnowszej gazetki. Środa to także dzień lidlowych gratisów. Co tym razem otrzymamy za darmo? Sprawdzamy wszystkie aktualne oferty sieci.

Środa w Lidlu. Co klienci dostaną za darmo?

W ofercie 2+1 jeszcze jutro otrzymacie majonez Kania, który ma świetny skład. Z kolei twaróg Pilos na sernik będzie przeceniony o 42 procent. W ramach gratisowej środy 21 grudnia przy zakupie dwóch opakowań jaj ściółkowych (wielkość M), jedno otrzymamy za darmo. O 33 procent przeceniona będzie szynka klasyczna Pikok. Za pół ceny kupimy polskiego karpia – płat ze skórą. Jeszcze jutro wyjątkowa promocja obowiązywała będzie na trzecie masło ekstra Mlekpolu – kupicie je aż 87 procent taniej!

Promocja na czekoladki i zestawy kosmetyków w Lidlu

Wszystkie praliny Ferrero i Raffaello jeszcze jutro kupicie w sklepach sieci Lidl w ofercie „2+1 GRATIS". To świetny sposób, aby zaopatrzyć się w dodatki do prezentów pod choinkę dla najbliższych. Nie od dziś wiadomo, że każdy kocha słodycze! Najbliższym możemy także zaserwować z okazji świąt zestawy dobrych kosmetyków – teraz pięknie pakowane produkty znajdziecie w Lidlu w ofercie „60 procent taniej".

Lidl tnie ceny na owoce i warzywa

Sporo zaoszczędzicie jutro na owocach i warzywach. Buraki, ziemniaki, cytryny, pomarańcze – będą przecenione do 57 procent! To nie wszystko. Do 43 procent mniej zapłacimy za pietruszkę, ogórki, paprykę, pomidory czy cebule.

Tańsze mięso w Lidlu

Jutro 26 procent mniej zapłacicie za tuszkę polskiego kurczaka. Do 23 procent przeceniona będzie łopatka wieprzowa, a 20 procent mniej zapłacicie za filet z piersi.

Nabiał w Lidlu dużo taniej

Ser żółty XXL Gouda jutro w Lidlu kupicie o 22 procent taniej. W supercenie też polska śmietana. Z kolei mleko Łaciate kupicie w ofercie „5+1 GRATIS”.

Kawa 20 procent tańsza w Lidlu

Jutro ostatni dzień promocji na kawę. 20 procentowa zniżka obowiązuje na produkty film Bellarom, Dallmayr oraz Lavazza. Mowa o kawach ziarnistych, mielonych i rozpuszczalnych.

Wielu z nas ze świętami kojarzy się też Coca-Cola. Oryginalny produkt, z którym odkryjemy magię świąt, w butelce ze świętym Mikołajem, kupimy w Lidlu jutro 31 procent taniej.

Spiesz się! Promocje trwają do jutra!