Lidl tnie jutro ceny na kosmetyki i zestawy prezentowe. Sprawdzamy ofertę promocyjną

Oprócz przecenionych jutro produktów spożywczych, klienci Lidla powinni zwrócić uwagę na kosmetyki i chemię gospodarczą. Podpowiadamy, co będzie tańsze i na czym można sporo zaoszczędzić.

Z lidlowymi promocjami możesz sprawić sobie i swoim bliskim wyjątkowy prezent w te święta. A co warto kupić? Od czwartku 22 grudnia w Lidlu pojawiły się wody toaletowe i perfumowane, których ceny zaczynają się już od 10,99 zł. Oferta jest naprawdę szeroka, a na półkach znajdziecie zarówno zapachy damskie i męskie.

Wszystkie zapachy Nivea również będą występowały w świetnej promocji. Drugi produkt kupicie 40 procent taniej. Taka sama oferta obowiązywała będzie na pasty do zębów oraz płyny do płukania.

O 50 procent tańsze będą żele pod prysznic Cien z hydrolatem. 40 procent mniej zapłacicie za żele pod prysznic 3 w 1 dla mężczyzn, podobnie jak za sól do kąpieli. O 20 procent przeceniony będzie żel pod prysznic Bambino.

Idealne na prezent będą zestawy kosmetyków. W Lidlu znajdziecie między innymi serie Ziaja, Nivea, czy Under 20!. Znajdzie się też coś dla najmłodszych – kosmetyki z Barbie czy akcesoria do paznokci w kolorowych opakowaniach dla dzieci.

21 procent mniej kosztowały będą tabletki do zmywarki Finish Power i Quantum w wersji XXXL – zapłacicie za nie 44,99 zł. 33 procent ceny zaoszczędzicie też na produkcie Finish Ultima. Tańszy będzie również nabłyszczacz do zmywarki – jego cena do soboty do 19,99 zł.