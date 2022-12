Perełki kosmetyczne Lidla w niskich cenach tylko jutro! Sprawdzamy ofertę

Oferty z aktualnej gazetki Lidla, którą przejrzeć możecie pod tym linkiem, będą obowiązywały jeszcze jutro – 28 grudnia. Oprócz masy przecenionych produktów spożywczych, w Lidlu mniej zapłacicie też za kosmetyki, chemię gospodarczą czy artykuły dla maluchów. Sprawdzamy promocje i podpowiadamy, na czym najwięcej zaoszczędzicie.

Co tańsze w Lidlu w środę 28 grudnia?

Pieluszki Lupilu Soft&Dry jeszcze jutro kupicie w ofercie „drugi produkt 44 proc. taniej”, czyli za 23,39 zł. Pantsy Pampersa dostaniecie z kolei 40 proc. taniej. 50 proc. promocja obowiązywała będzie w środę na mleko NAN. Aż 80 proc. promocją objęte zostały z kolei musy owocowe BIO. Wszystkie z wymienionych ofert, znajdziecie POD TYM LINKIEM.

Jutro produkty Hairy Land kupicie 50 proc. taniej, a 60 proc. promocją objęte zostaną niektóre artykuły marki Cien, takie jak pianka do włosów, zmywacz do paznokci, płyn micelarny, maseczki czy płatki pod oczy.

W promocji, za 5,15 zł kupicie pastę do zębów Colgate, a za 10,99 zł będą dostępne szczoteczki tej samej marki. O 23 proc. przeceniony będzie z kolei płyn do higieny jamy ustnej.

W środę 28 grudnia będą też przecenione produkty do sprzątania, takie jak kapsułki do zmywarki, mleczka do czyszczenia łazienek, płyny do zmywarek czy do podłóg i uniwersalne marki Sidolux. TUTAJ PRZEJRZYJ WSZYSTKIE OFERTY.

