Sylwestrowe promocje w Lidlu. Szykujesz imprezę? Na tym zaoszczędzisz

Najwyższa pora zaplanować Sylwestra i przygotować się na nadejście Nowego Roku. Od czwartku 29 grudnia obowiązuje nowa gazetka Lidla, w której znajdziecie atrakcyjne oferty. Zobaczcie, na czym uda wam się najwięcej zaoszczędzić i pędźcie po promocyjne zakupy!

Promocje sylwestrowe w Lidlu

Od czwartku, 29 grudnia, na półkach sklepów znajdziemy produkty, z których przygotujemy deskę wędlin i serów, np. prosciutto cotto, czyli szynkę w stylu włoskim (9,99 zł), czy selekcję włoskich wędlin (9,99 zł – cena przy zakupie 2 opakowań). Wśród serów odpowiednie będą natomiast, m.in.: ser z orzechami (6,19 zł), ser gruyere AOP (9,50 zł) czy ser cambzola śmietankowa (5,39 zł), a idealnym dodatkiem do nich – owoce z dodatkiem wina (5,49 zł). Oferta obowiązuje do samego Sylwestra lub do wyczerpania zapasów. Mozarella Pilos będzie występowała w promocji 2+2 GRATIS. Zapłacimy za nią 1,49 zł.

Niezbędnym dodatkiem wszelkich imprez są przekąski: słone, w postaci sałatek, a także w wersji na słodko czy pod postacią owoców i warzyw. Wraz z kuponem dostępnym w aplikacji Lidl Plus kupimy o 35 proc. taniej winogrono jasne bezpestkowe, idealny dodatek do sałatek czy deski serów. Do 40 proc. mniej zapłacimy także za paprykę, sałatkę rzymską, pomidory koktajlowe, ogórki gruntowe czy pikantne papryczki.

Wielbiciele chipsów mogą z kolei skorzystać ze specjalnej promocji Lidl Polska– przy zakupie 4 opakowań zapłacimy za nie 33 proc. taniej (chipsy można dowolnie mieszać). Do 60 proc. mniej zapłacicie też za wszystkie orzechy i bakalie Alesto, które będą świetną przekąską na sylwestrowej imprezie. Dodatkiem do dań może być także wędzony łosoś – do Sylwestra, 31 grudnia, drugi tego typu produkt będzie oferowany w Lidl Polska o 50 proc. taniej. Warto również zwrócić uwagę na krewetki, które dostępne będą w atrakcyjnych promocjach cenowych przy zakupie dwóch opakowań!

Na posiadaczy aplikacji Lidl Plus czeka natomiast kupon, dzięki któremu kupią drugie opakowanie antipasti o 60 proc. taniej. W sklepach znajdziemy różne wersje anitpasti: żółte papryczki, zielone papryczki, czerwone papryczki czy słodkie papryczki czereśniowe.