Aktualne promocje Lidla. Organizujesz imprezę? Podpowiadamy, na czym zaoszczędzisz

Aktualną gazetkę Lidla znajdziesz POD TYM LINKIEM. Promocje potrwają co prawda do soboty 31 grudnia, jednak warto się pospieszyć – doskonale wiemy, jak szybko atrakcyjny cenowo towar potrafi znikać z półek sklepów sieci Lidl. Podpowiadamy wam, co kupicie teraz najtaniej i na czym najwięcej zaoszczędzicie.

Organizujesz sylwestrową imprezę? Zaoszczędzisz w Lidlu!

Jeżeli organizujesz sylwestrową imprezę albo masz zamiar powitać Nowy Rok w gronie najbliższych przed telewizorem, ten wyjątkowy moment umilą ci przekąski, które teraz w Lidlu kupisz w bardzo niskich cenach.

Dobrą promocję znajdziecie też na napoje. Wszystkie soki Solevita 100 proc. owoców kupicie w ofercie 2+1 GRATIS. 33 proc. mniej (za jedyne 1,99 zł) kupicie z kolei Pepsi i Pepsi Max w puszkach. W promocji będą też wszystkie napoje marki Freeway, wśród których znajdziemy colę, colę zero, tonic czy pomarańczowe oraz limonkowe napoje gazowane. Z aplikacją Lidl Plus 40 proc. taniej kupicie napój energetyczny RedBull. Teraz warto również zaopatrzyć się w wodę mineralną – Saguaro będzie 30 proc. tańsza, podobnie jak Nałęczowianka.

Nie masz zamiaru gotować, a chcesz zjeść coś pysznego w Sylwestra? Lidl przecenia do soboty 31 grudnia pizzę Dr. Oetker. Za drugi produkt zapłacicie 50 proc. taniej. Możesz też teraz uzupełnić spiżarnię o takie produkty jak gołąbki, fasolka, pulpety czy chilli con carne. Promocje na te artykuły sięgały będą nawet 48 proc.



Na półkach sklepów znajdziemy produkty, z których przygotujemy deskę wędlin i serów, np. prosciutto cotto, czyli szynkę w stylu włoskim (9,99 zł), czy selekcję włoskich wędlin (9,99 zł – cena przy zakupie 2 opakowań). Wśród serów odpowiednie będą natomiast, m.in.: ser z orzechami (6,19 zł), ser gruyere AOP (9,50 zł) czy ser cambzola śmietankowa (5,39 zł), a idealnym dodatkiem do nich – owoce z dodatkiem wina (5,49 zł). Mozarella Pilos będzie występowała w promocji 2+2 GRATIS. Zapłacimy za nią 1,49 zł. Wraz z kuponem dostępnym w aplikacji Lidl Plus kupimy o 35 proc. taniej winogrono jasne bezpestkowe, idealny dodatek do sałatek czy deski serów. Do 40 proc. mniej zapłacimy także za paprykę, sałatkę rzymską, pomidory koktajlowe, ogórki gruntowe czy pikantne papryczki.

Wielbiciele chipsów mogą z kolei skorzystać ze specjalnej promocji Lidl Polska– przy zakupie 4 opakowań zapłacimy za nie 33 proc. taniej (chipsy można dowolnie mieszać). Do 60 proc. mniej zapłacicie też za wszystkie orzechy i bakalie Alesto, które będą świetną przekąską na sylwestrowej imprezie.



