5 pomysłów na prezent na Dzień Babci i Dziadka. Te produkty są teraz w dobrych cenach

Chociaż dziadkowie i babcie przekonują zazwyczaj, że niczego nie potrzebują, trudno przyjąć nam to do wiadomości, szczególnie, że wiele produktów, które wprowadzone zostają na rynek, bardzo ułatwia życie. Mamy dla was kilka propozycji prezentów dla seniorów, które z pewnością się im przydadzą. Teraz każdy z tych produktów występuje na Allegro w dużej promocji.

Dla miłośników gotowania, którzy jednak cenią sobie czas z rodziną i nie chcą spędzić w kuchni kilku godzin, idealnym prezentem będzie robot kuchenny. Teraz o kilkadziesiąt złotych tańszy jest taki sprzęt firmy Yoer, który ma aż 38 elementów. Jeżeli nie znacie tego sprzętu, wystarczy, że zajrzycie w sekcję komentarzy – na 130 ocen ma on 4,84 gwiazdki na 5 możliwych. To właściwie kilka sprzętów w jednym – blender, mikser, maszynka do mielenia mięsa czy szatkownica. Sprawdźcie teraz szczegóły oferty – warto zastanowić się nad tym zakupem dla naszych bliskich, szczególnie biorąc pod uwagę wyjątkową niską cenę, która może się długo nie powtórzyć.

Co ułatwi życie seniorom i przy okazji pozwoli zaoszczędzić im cenny wolny czas? Z pewnością robot sprzątający. Teraz w promocji jest klasyk – iRobot Roomba Combo J7. To pierwszy na świecie w pełni samodzielny robot odkurzająco-mopujący. Sprząta kiedy, gdzie i jak chcesz. Wie też, co ma omijać. Dzięki specjalnemu systemowi operacyjnemu można dokładnie zaplanować czas jego pracy. Jeżeli jednak seniorzy nie chcą korzystać z iRobota, w wyjątkowej cenie znajdziecie też teraz pionowy odkurzacz Jimmy H10 Pro. Producent przekonuje nas, że sprzęt wychwytuje duże cząstki i do 99,9 proc. drobnego pyłu, unikając przy tym wtórnego zanieczyszczenia powietrza. Wyposażony jest też w system głosowy, który oferuje pomocne przypomnienia podczas sprzątania.

A dla miłośników kawy, polecamy ekspres ciśnieniowy automatyczny De'Longhi ECAM – także obecnie na wyprzedaży. Dzięki innowacyjnemu systemowi automatycznego spieniania mleka LatteCrema, posiadacz tego sprzętu będzie mógł między innymi delektować się aksamitnym cappuccino przygotowanym za jednym dotknięciem przycisku. Dodatkowo, dla maksymalnej wygody, ekspres został wyposażony w wyświetlacz LCD, który w prosty sposób przeprowadzi naszych dziadków czy babcie przez cały proces parzenia i będzie pomocny przy wszystkich czynnościach konserwacyjnych.

Jeżeli zależy wam na zdrowiu najstarszych członków waszej rodziny, możecie też pomyśleć o zakupie oczyszczacza i jonizatora powietrza. Sharp to jedna z najbardziej cenionych marek jeżeli chodzi o te sprzęty. Teraz przeceniony jest model FP-J80EU-H, który gwarantuje wydajność i cichą pracę. Unikalny tryb ION Spot pozwala na dokładne oczyszczenie tkanin i przedmiotów (np. mebli) z drobnoustrojów i przykrych zapachów. Warto zwrócić uwagę na to, że jonizacja powietrza przynosi ulgę w alergiach oraz zapewnia optymalną wilgotność powietrza, pozytywnie wpływając na stan błon śluzowych oraz skóry. Urządzenie zdobyło certyfikat Państwowego Zakładu Higieny (PZH) oraz Brytyjskiej Fundacji Antyalergicznej (BAF).