Market wyprzedaje akcesoria dla kotów. Promocja tylko do końca weekendu, są dodatkowe rabaty

Markety budowlane i DIY potrafią zaskoczyć ofertą niezwykle atrakcyjną nie tylko dla fachowców oraz majsterkowiczów. Kociarze bez wątpienia docenią bogatą ofertę akcesoriów dla zwierząt – teraz w promocyjnych cenach. Co więcej, przy zakupach online można skorzystać z dodatkowego rabatu: 25 lub nawet 90 zł w zależności od kwoty. Szczegóły oferty specjalnej czekają tu. A my sprawdźmy, jakie produkty warto teraz kupić w najlepszych cenach.

Promocja akcesoriów dla zwierząt: legowisko dla kota w modnym kolorze

Miłym prezentem dla kota, ale też ozdobą mieszkania będzie legowisko Boho w modnym odcieniu indyjskiego różu albo musztardowej żółcieni. Ma niecodzienną, nowoczesną formę – warto zwrócić na to uwagę. Kto jednak woli klasykę, w doskonałej cenie może kupić eleganckie okrągłe legowisko Paloma, beżowe ze skórzanym wykończeniem. Nim przyjdzie wiosna, przyda się hamak na kaloryfer – teraz na wyprzedaży.

Wyprzedaż akcesoriów dla kotów: tanie drapaki – małe i duże

Kot nie obędzie się bez drapaka. Standardowy model Tiger można mieć już za 37,99 zł! Świetną propozycją i dla kota, i dla domowego budżetu jest rozbudowany, wielopiętrowy drapak-plac zabaw z budką (legowiskiem) na dole Casti.

Tanie akcesoria dla kota: miska zapobiegająca przekarmieniu

Jak odchudzić kota po zimie? Pomoże w tym miska zapobiegająca przekarmieniu kwadratowa ZOLUX. Wypustki umieszczone na dnie naczynia zapobiegają łapczywemu jedzeniu oraz szybkiemu przejadaniu się zwierzaka.

Gazetka Bricomarché: fontanna dla zwierząt z wymiennymi filtrami

Niektóre koty są skłonne pić tylko wodę płynącą. Na ich potrzeby odpowie poidło-fontanna o pojemności 3 litrów, zasilana akumulatorowo i wyróżniająca się cichą pracą. Duży zasobnik zadba o nawodnienie zwierzaka także w czasie dłuższej nieobecności właścicieli. W promocji są również filtry, dzięki którym w fontannie dla kota zawsze płynie czysta, zdrowa woda.

Tanie akcesoria dla kota: zabawka z drapakiem

Nie ma większego nieszczęścia niż znudzony kot! Zająć go pomoże zabawka interaktywna z drapakiem i kulkami, które zwierzę będzie próbowało wyciągnąć z otworów. To sprawdzony sposób na rozrywkę dla zwierzaka i… niepodrapane meble.

Promocja akcesoriów dla kota: toaleta, kuweta, żwirek...

Specjalna oferta Bricomarché to świetna okazja, by zadbać o nowoczesne rozwiązania higieniczne. Do wyboru mamy tu m.in. praktyczną kuwetę narożną, a także toaletę zamykaną – standardową, prostokątną oraz narożną. W promocyjnej cenie warto zamówić również żwirek bentonitowy lub drewniany. Taka okazja powtórzy się nieprędko!

