Niemowlę zszokowało matkę i lekarzy. Chłopiec ważył tyle, co kilkumiesięczne dziecko

Angerson Santos urodził się w szpitalu Padre Colombo w Parintins w stanie Amazonas. Medycy w środę 18 stycznia dokonali cesarskiego cięcia, ponieważ zauważyli, że chłopiec będzie zbyt duży, by kobieta zdołała donosić ciążę i urodzić naturalnie. Dziecko zszokowało lekarzy i przede wszystkim matkę, ponieważ ważyło ponad 7 kilogramów.

Olbrzymie niemowlę w Brazylii

Wymiary małego giganta to dokładnie 7,328 kg wagi oraz 59 centymetrów wzrostu. Chłopiec tuż po porodzie trafił do inkubatora w stanie stabilnym. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości i wkrótce powinien zostać wypisany do domu. Swoimi rozmiarami maluch zaskoczył oczywiście rodziców, dlatego pracownicy szpitala zorganizowali zbiórkę pieniędzy na nieco większe ubranka.

Ile ważył największy noworodek w historii?

Poprzedni rekord w stanie Amazonas należał do urodzonego w 2014 roku Pedro Aluizio. Tamto dziecko ważyło 6,74 kg i miało 57 centymetrów wzrostu. Do rekordzisty obu Brazylijczykom brakuje jednak jeszcze sporo. W 1955 roku w Aversa we Włoszech kobieta urodziła chłopca o wadze 10,2 kg.

Przyczyna zbyt dużej wagi u noworodków

Za noworodka o dużej masie ciała uznaje się dziecko ważące ponad 4 kg. Taka masa urodzeniowa dziecka wskazuje często na problemy z cukrzycą w czasie ciąży u kobiety. Cukrzyca ciążowa skutkuje stymulacją wzrostu płodu i może powodować nadmierne przybieranie dziecka na masie. W czasie ciąży należy więc systematycznie kontrolować poziom glukozy we krwi – wskazują lekarze. Jak pokazują badania, większość urodzonych o czasie noworodków waży 2800-3800 g. Zdarzają się jednak również noworodki duże, ważące nawet 4 i więcej kilogramów, albo małe – ważące mniej niż 2800 g.

