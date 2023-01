Pod Krakowem znaleziono psa zakopanego żywcem. Schronisko apeluje

Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w poniedziałek 23 stycznia doniosło o odnalezieniu w ziemi żywej suczki, zakopanej w miejscowości Zabierzów pod Krakowem. Na zwierzę natrafiono podczas prac prowadzonych koparką w rejonie ulicy Przy Torze. Psiaka do schroniska przywiózł swoim samochodem jeden ze świadków.

Pod Krakowem psa zakopano żywcem. „Nikłe szanse na przeżycie”

„Na chwilę obecną jej szanse na przeżycie są bardzo nikłe, ale lekarze już zadbali, by jej nie bolało” – poinformowali pracownicy schroniska. Jednocześnie poprosili internautów o pomoc w odszukaniu właściciela zwierzęcia. „Jeśli jakimś cudem ktoś coś wie – czyj to może być pies, albo widział coś w tamtej okolicy, co mogłoby wskazywać na sprawcę, prosimy o kontakt” – pisali. Podkreślali, że chodzi o młodego psa. „Sunia jest średniej wielkości, sierść ma raczej krótką jasnorudą/biszkoptową, ogon długi – przez warstwę błota ciężko w 100 proc. stwierdzić. Jest raczej młoda” – przekazali.

Obowiązek znakowania psów i kotów

27 stycznia 2023 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące funkcjonowania schronisk dla zwierząt. Decyzja w tej sprawie zapadła już w styczniu ubiegłego roku, ale rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi zawierało dwunastomiesięczne vacatio legis. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt 20 stycznia 2022 roku. W Dzienniku Ustaw zostało ono opublikowane 26 stycznia.

Rozporządzenie wprowadza też obowiązek znakowania psów i kotów trafiających do schronisk. „W schronisku zapewnia się, że psy i koty przyjęte do schroniska niemające oznakowania zostaną oznakowane transponderem, zgodnym z normą ISO 11784 »Radiowa identyfikacja zwierząt – Struktura kodowa« i wykorzystującym technologię HDX lub FDX-B oraz umożliwiającym odczytanie danych przez czytnik zgodny z normą ISO 11785 »Charakterystyka protokołu transmisji«” – czytamy w rozporządzeniu.

PiS wprowadzi obowiązek czipowania?

Z kolei w grudniu ubiegłego roku wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zapowiedział, że Prawo i Sprawiedliwość chce wprowadzić obowiązek czipowania psów. – Chcemy wprowadzić ustawę o obowiązkowym czipowaniu psów w bazie, tak żeby każdy był odpowiedzialny za to zwierzę, którym się opiekuje, a nie tylko jak jest mu miłe i wygodne – mówił wówczas Kowalczyk.

instagramCzytaj też:

Pies porzucony na lotnisku. Pilot odmienił jego losCzytaj też:

„Pieseł” znany z memów jest ciężko chory. Właścicielka przekazała nowe informacje