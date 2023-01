Bricomarche tnie ceny produktów. Podpowiadamy, na czym zaoszczędzicie najwięcej

Klienci Bricomarche mogą teraz sporo zaoszczędzić. Promocje potrwają do 29 stycznia – czyli styczniowej niedzieli handlowej. Tutaj znajdziesz aktualną gazetkę. Możesz też skorzystać z naszych podpowiedzi!

Ogromne promocje w Bricomarche. Co opłaca się teraz kupić?

W sklepach Bricomarche powinniście zwrócić szczególną uwagę na WYSPY OKAZJI. Znajdziecie tam masę produktów do 7 złotych każdy. Do niedzieli możecie dostać tam worki próżniowe, pojemniki na owoce, kubki czy ściereczki. Nieco droższe, jednak wciąż w świetnej ofercie, będą pojemniki Moxom BaseStore z klipsami, ułatwiającymi zamknięcie i gwarantującymi to, że nasz obiad nie wypadnie nam z pudełka. W zależności od wielkości kupicie je od 16,99 zł.

Sklep organizuje też FESTIWAL NARZĘDZI. Oznacza to, że do 20 złotych kupimy produkty niezbędne w każdym domu, jak klucze nastawne, szczotki druciane, wkrętaki, palniki gazowe, pistolet klejowy czy miary stalowe. Wśród promocyjnych HOT PRODUKTÓW Bricomarche proponuje swoim klientom kompakt WC Cersania czy zestaw podtynkowy Delfi. Sklep przecenia również farby. Teraz znajdziemy w świetnych cenach farby marek Dulux i Nobiles.

Tylko online kupicie z kolei zestawy pościeli w mniejszej cenie. Suszarkę wolnostojącą Vileda dostaniecie za jedyne 127 złotych, a żarówki LED Osram za 19,99 zł.

Wszystkie promocyjne produkty z gazetki Bricomarche znajdziecie POD TYM LINKIEM. Pospieszcie się – promocje potrwają do niedzieli 29 stycznia!