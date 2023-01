Pijany dziennikarz na antenie Radia Białystok. Władze rozgłośni przepraszają

Andrzej Ryczkowski 20 stycznia poprowadził audycję „Popołudnie z Polskim Radiem Białystok”, po czym samochodem odjechał do domu. Radiosłuchacze na bieżąco informowali władze rozgłośni o swoich podejrzeniach co do jego trzeźwości, jednak Dorota Niebrzydowska nie zdecydowała się na przerwanie programu.

Pijany dziennikarz prowadził audycję w Radiu Białystok

Po feralnej audycji szef stacji Mirosław Bielawski zadzwonił do Ryczkowskiego, prosząc o ponowny przyjazd do pracy. Na podwładnego czekał już w asyście policji. Po badaniu alkomatem okazało się, że dziennikarz miał 2,5 promila alkoholu we krwi.

– Mężczyzna trafił do IV Komisariatu Policji w Białymstoku celem przeprowadzenia dalszych czynności, a w dalszej kolejności został doprowadzony do Izby Wytrzeźwień w Białymstoku – poinformowała st. asp. Katarzyna Molska-Zarzecka z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

W rozmowie z Wirtualnymi Mediami Mirosław Bielawski zapewniał, że nie miał wcześniej takich problemów z tym pracownikiem. – To dziennikarz doświadczony, z długoletnim stażem – podkreślał. – Na odprawie przed audycją dziennikarz był trzeźwy i w dobrej kondycji – dodawał. Zapewnił o wyciągnięciu surowych konsekwencji wobec pracownika.

Komunikat Radia Białystok w sprawie pijanego dziennikarza

Radio Białystok w środę 25 stycznia wydało komunikat z przeprosinami za piątkowy incydent. „Popołudniowy program prowadził wówczas dziennikarz, który – jak się później okazało – był pod wpływem alkoholu. Uważamy to za niedopuszczalne i zapewniamy, że nigdy by do tego nie doszło, ale w trakcie przygotowań do programu nic nie wskazywało na to, że prowadzący może być nietrzeźwy. Zarząd i pracownicy Polskiego Radia Białystok wyrażają ubolewanie w związku z tą sytuacją. Obiecujemy, że nadal będziemy dbać o wysokie standardy i zrobimy wszystko, by nie stracić zaufania naszych Słuchaczy, którzy zawsze są dla nas najważniejsi” – przekazano.

Wirtualne Media podały, iż po wyjściu z izby wytrzeźwień Andrzej Ryczkowski udał się na leczenie odwykowe. Nie odpowiada na maile i prywatne wiadomości.

