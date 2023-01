Jurek Owsiak zachęca do pójścia na wybory. „Pozdrawiamy wszystkich. Z prezesem włącznie”

W niedzielę 29 stycznia odbył się 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku pieniądze są zbierane na walkę z sepsą pod hasłem: „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich — małych i dużych”. Licznik zebranych środków przekroczył 100 milionów złotych już po 20:20.

31. finał WOŚP. Światełko do nieba w Warszawie inne niż zwykle

Tradycyjnie o 20:00 w wielu miejscach w Polsce wysłano „światełko do nieba”. Tym razem w stolicy nie był to pokaz fajerwerków, a wyświetlenie specjalnego pokazu świateł.

twitter

– Zależało nam na tym, żeby było bez huku. A może być też niesłychanie spektakularnie bez huku, co było widać przed chwilą. Bardzo się z tego cieszę – tak komentował to dla TVN24 prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który był na scenie w momencie odpalenia światełka. – Jest atmosfera wielkiego święta, zresztą widać to tutaj na placu bankowym tuż pod moim miejscem pracy, bardzo się z tego cieszę. Wielkie podziękowania dla wszystkich warszawianek i warszawiaków, za to olbrzymie serce, za zaangażowanie i dla wszystkich w Polsce. To niebywały festiwal, bardzo się z tego ciesze, że jesteśmy razem dzisiaj – mówił polityk PO.

Jurek Owsiak: Pozdrawiamy wszystkich. Z prezesem włącznie

– Robimy coś, co pokazuje całemu światu, że mamy w sobie solidarność, empatię, przyjaźń. Że szanujemy się nawzajem. Że nikt nie musi przywozić publiczności, bo ona jest, chce tu być i chcemy być razem ze sobą – mówił przy okazji puszczania światełka Jurek Owsiak, prezes WOŚP. – Pamiętajcie o tym, że to wy budujecie ten kraj. Polska zależy od Was. Więc o tę Polskę dbajcie. Dbajcie o naszą planetę, dbajcie o Ziemię. Róbcie wszystko, aby żyć zdrowo w zdrowym świecie. Miejcie w sercu nadzieję, że świat dobry to jest świat demokratyczny, gdzie się szanuje wszystkie prawa, gdzie się słucha obywateli, tworząc społeczeństwo obywatelskie. I o tym myślcie, gdy będziecie szli na wybory, gdy będziecie głosowali na tych, na których macie ochotę. Ale róbcie to, nie bądźcie obojętni – wzywał.

Po godzinie 21:00 odbyła się konferencja prasowa, na której Jurek Owsiak podsumował finał, podał zebraną na ten moment kwotę i zachęcał do wzięcia udziału w wielu, wciąż trwających aukcjach.

– I się zmieniła kwota. Szło 111, a już się zmieniło na 112 477 632 złote, to jest stan konta w tym momencie – mówił prezes WOŚP. – A przecież to jeszcze wszystko trwa. A więc zbliżamy się do sumy podobnej, która była w zeszłym roku, a zakończyło się 224 miliony złotych. Jeszcze raz podkreślam, nawet jeśli to będzie mniej, to nie będzie dużo mniej. I będziemy się cieszyli, że możemy dużo rzeczy medycznych załatwić – podkreślał.

– Pozdrawiamy wszystkich – zakończył konferencję Jerzy Owsiak. – Z prezesem włącznie – dodał, nie precyzując, kogo ma na myśli.

Czytaj też:

31. Finał WOŚP. Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński zaprasza do rodzinnej rezydencjiCzytaj też:

Najbardziej kolorowy samochód świata zostanie zlicytowany dla WOŚP