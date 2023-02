Uwaga, wyprzedaż AGD! Nie przegap okazji, wybierz sprzęty do kuchni i nie tylko!

Zbliża się czas wiosennych porządków. Na szczęście znamy sposób, by dom szybko i bez trudu zalśnił czystością, a potem – w nagrodę – wypełnił się urządzeniami, które uprzyjemnią czas. Oto wyjątkowe urządzenia, tylko teraz dostępne w wyprzedażowych cenach.

Kurz? Kłopot z głowy!

Chyba nikt nie lubi odkurzać, może poza nielicznymi pasjonatami. Pozostali mogą to zadanie powierzyć specjaliście – robotowi sprzątającemu SSR 3000 A1. Ten odkurzacz automatyczny jest teraz dostępny 10% taniej, w cenie zaledwie 629 zł (tutaj)! Kto jednak woli wziąć sprawy we własne ręce, powinien sięgnąć po innowacyjny odkurzacz do pracy na mokro lub sucho PWD 20 A1. W tym momencie można go upolować w cenie zaledwie 199 zł (tutaj).

By dom zalśnił łatwiej, szybciej, taniej

Generalne porządki to nie tylko odkurzanie, ale także mycie, szorowanie, usuwanie osadów i plam… Do mniejszych domów i mieszkań polecamy zwrotny mop parowy 2 w 1 SDM 1500 D3. To luksus bezwysiłkowego sprzątania za jedyne 169 zł (tutaj). Do większych metraży – poręczną myjkę ciśnieniową PHD 135 D5, tylko teraz za jedyne 399 zł (tutaj). Najlepszym wyborem do dużych przestrzeni (np. tarasów, podjazdów itp.) będzie z kolei model Parkside Performance® phdp 180 b2, przeceniony właśnie z 1299 na 1099 zł (tutaj). Taniej o 15%!

Lepsze życie – zdrowsze i przyjemniejsze

Kto pięknie posprząta dom, zasługuje na nagrodę! Zdrowy toast można wznieść szklanką soku z wyciskarki wolnoobrotowej SILVERCREST® SSJBK 300 B2, teraz dostępnej taniej – za 279 zł (tutaj). Nowy zastrzyk energii przyniesie filiżanka kawy z luksusowego, automatycznego ekspresu do kawy Bosch TIS30129RW w nie-luksusowej cenie – taniej o 10% (tutaj). Co do tego? Proponujemy aromatyczne tosty wprost z tostera STK 870 B2 w cenie zaledwie 79,90 zł (tutaj). Smacznego!