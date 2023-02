Czy w Środę Popielcową trzeba pościć? Odpowiedź jest prosta

W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły, co oznacza, że należy ograniczyć się do trzech posiłków: jednego do syta i dwóch drobniejszych. Zasada ta nie dotyczy osób chorych, mających ponad 60 lat albo mniej niż 18.

Oprócz postu ilościowego, należy też zastosować post jakościowy, czyli zrezygnować z pokarmów mięsnych. To drugie wskazanie nie dotyczy osób mających mniej niż 14 lat.

Środa Popielcowa rozpoczyna Wielki Post

Dodatkowo przez cały okres Wielkiego Postu, który Środa Popielcowa rozpoczyna, należy wstrzymać się od hucznych zabaw. O tych obowiązkach przypominają w tym tygodniu parafialne strony internetowe oraz kościelni hierarchowie.

„Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, na podstawie prawa Bożego zobowiązani są czynić pokutę” – pisał przykładowo na stronie Archidiecezji Poznańskiej Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, obecność na mszy świętej w Środę Popielcową nie jest obowiązkowa. Uczestnictwo w eucharystii jest jednak wskazane. Zgodnie z utartym zwyczajem kapłan posypuje wtedy głowy wiernych popiołem.

Zwyczaj posypywania głowy popiołem

Sam zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty występował w wielu kulturach i tradycjach, m.in. w starożytnym Egipcie i Grecji. Jego opisy znajdziemy także w Biblii, np. w Księdze Jonasza czy Joela. Popiół jest symbolem tego, że wszystko, co materialne i doczesne przemija.

Przed posypaniem głów popiołem kapłan mówi słowa: „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz” albo „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Wielki Post

Popielec rozpoczyna okres Wielkiego Postu, który jest dla wiernych wezwaniem do pokuty, odnowienia swojego życia i wewnętrznego nawrócenia. 40-dniowy czas jest pamiątką czterdziestodniowego pobytu Chrystusa na pustyni, gdzie pościł i był kuszony przez szatana. Od początku wielkiego postu, aż do Wigilii Paschalnej, nie mówi się „Alleluja”. Wierni uczestniczą w każdy piątek w nabożeństwie drogi krzyżowej oraz w niedzielę w gorzkich żalach.

