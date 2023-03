Śmierć 16-latka pobitego przez kolegów. Siostra Chmielewska z ważnym apelem

28 lutego przy ul. Piłsudskiego w centrum Zamościa doszło do zakatowania 16-letniego Eryka. Z ustaleń organów ścigania wynika, że został on zaczepiony przez grupę nastolatków. Padły wyzwiska, a następnie doszło do rękoczynów. Gdy 16-latek upadł na ziemię, napastnicy zaczęli go kopać po całym ciele. Obrażenia chłopca były bardzo rozległe. 16-latek zmarł. Wkrótce po tragedii zatrzymano cztery osoby: 17-letniego Daniela G., 16-letnich Szymona J. i Arkadiusza P. oraz 16-letnią Gabrielę P.

17-letniemu Danielowi G. śledczy przedstawili zarzut zabójstwa i udziału w pobiciu. Z dotychczasowych informacji śledczych wynika, iż to właśnie on miał najbardziej agresywny udział w zdarzenia.

Śmierć 16-letniego Eryka w Zamościu. Siostra Chmielewska apeluje

Do zdarzenia doszło w ciągu dnia, w centrum miasta.

– Powiedziałabym na pewno o obojętności. To nie jest wszystko jedno, co robisz, jak reagujesz. Przenigdy nie wolno przejść obojętnie obok cudzej krzywdy. Straszną rzeczą jest brak reakcji – powiedziała w programie „Fakty po Faktach” siostra Małgorzata Chmielewska, przełożona katolickiej Wspólnoty „Chleb Życia”.

Skierowała też ważny apel do społeczeństwa.

–Jako społeczeństwo jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Jeśli wszyscy, od polityków, przez ludzi kościołów, (...) po wychowawców, rodziców, jeśli nie zaprzestaniemy języka i czynów agresji, obudzimy się, czy nasze dzieci, w dzikim społeczeństwie walki. I to jest chyba ostatni moment – powiedziała. Zwróciła uwagę na rolę wychowawców młodzieży, rodziców i Kościoła.

– Mam wrażenie, że już jesteśmy w świecie, w którym nie ma granic. Nie ma granic na agresję słowną, czynną, na poniżanie, na publiczne obnażanie cudzych wad – mówiła. Dodała, że „ta dramatyczna sytuacja, zresztą nie ona jedna, (...) one powinny nami wstrząsnąć”.

Czytaj też:

Uwaga! TVN: 16-letni Eryk skatowany przez rówieśników. „To była egzekucja”Czytaj też:

16-latka usłyszała zarzut ws. zabójstwa Eryka z Zamościa. „Czyścili buty z jego krwi”