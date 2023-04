Szukasz grilla w dobrej cenie? W Lidlu już pierwsze majówkowe oferty

Teraz zakupy w Lidlu można zrobić online – sprzęt, często bez dodatkowych opłat za przesyłkę, może zostać dostarczony prosto pod twoje drzwi.

Grille w Lidlu w dobrych cenach. Jaki sprzęt wybrać?

W Lidlu znajdziemy zarówno grille gazowe jak i te na węgiel drzewny. Jedną z najbardziej ekskluzywnych ofert sklepu jest sprzęt Grillmeister gazowy z 4+1 palnikami i wyjmowanym pojemnikiem, za który zapłacimy nieco ponad 2 tysiące złotych. Płacimy więcej za dobrą jakość – grill wykonany jest ze stali nierdzewnej, ma dużą powierzchnię do grillowania, składającą się z dwóch oddzielnych rusztów, dwie pary drzwiczek i dwa boczne dostępy. Całość (przy zamkniętej pokrywie) ma wymiary ok. 140 x 119 x 59 cm.

Alternatywą, która nie ustępuje jakością, jest sprzęt marki tepro, który wygodnie się składa, oszczędzając miejsce w naszych ogródkach. Zapłacimy za niego niecałe 1400 złotych. Grill jest łatwy w obsłudze i dzięki licznym funkcjom zapewnia doskonały stosunek ceny do jakości. Oprócz termometru w pokrywie, grill gazowy posiada 3 wysokiej jakości i wytrzymałe palniki ze stali nierdzewnej o mocy 3,0 kW każdy. Dzięki temu ryby, mięso i warzywa są grillowane zawsze w odpowiednich temperaturach i można przygotować kilka grillowanych potraw jednocześnie. Sprzęt ten dostępny jest również w gustownym, czarnym kolorze.

Jeżeli szukacie grilla na węgiel drzewny, w dobrej cenie jest teraz Grillmeister na kółkach o średnicy 48 cm. Kosztuje (z darmową dostawą) niecałe 230 złotych, a będzie idealny na miłe rodzinne imprezy. Dzięki kółkom ogrodowym będzie on łatwy w transporcie, ma łatwo wyjmowaną tacę na popiół, która ochroni twój trawnik czy taras, a misa paleniskowa ma regulowany otwór wentylacyjny – dla idealnie dopasowanego żaru.

Podobny, jeszcze tańszy grill, dostaniecie w Lidlu za niecałe 160 złotych. Ma nieco mniejszą średnicę (34 cm), ale niczego mu nie brakuje. Ma regulowany strumień powietrza, chromowany ruszt, palenisko z regulowanym otworem wentylacyjnym, emaliowane palenisko, pokrywę oraz ruszt na węgiel, a także praktyczną półkę, która – jak dobrze wiedzą wszyscy miłośnicy grillowania – zawsze się przydaje.

Nie tylko grille w dobrych cenach w Lidlu. Sprzęt, który przyda się każdemu

Wszyscy, którzy do grillowania podchodzą na poważnie, zainteresują się także sztućcami do grillowania w walizce. To aż 18 elementów, w tym łopatka do grilla z ząbkowanymi krawędziami ułatwiająca podnoszenie, szczypce do grillowania do układania i obracania grillowanych potraw czy szaszłyki do grilla z praktycznym ściągaczem. Sprawdźcie na stronie Lidla, jak wygląda zestaw.

W tym tygodniu codziennie będziemy publikować dla Państwa najciekawsze oferty, które znajdziecie w sklepach Lidl Online. Zachęcamy do zapoznania się z całą majówkową ofertą, dotyczącą grillów, już teraz na stronie internetowej sklepu.