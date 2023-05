Niebezpieczny incydent na granicy. Mężczyzna staranował szlaban

Straż Graniczna poinformowała w czwartek o incydencie na przejściu w Grzechotkach, do którego doszło we wtorek, 2 maja. Tego dnia obywatel Francji, chcąc koniecznie dostać się do Rosji, staranował szlaban. Na tym jednak nie kończą się jego przewinienia. W samochodzie mężczyzny znaleziono amunicję myśliwską.

Obywatel Francji po raz pierwszy stawił się do odprawy po godzinie 8.00. Nie został przepuszczony dalej, ponieważ nie posiadał dokumentów uprawniających go do przekroczenia granicy. Funkcjonariusze Straży Granicznej nie zezwolili mężczyźnie na opuszczenie Polski.

Francuz w Grzechotkach. Staranował szlaban, miał amunicję myśliwską

Jednak mężczyzna nie dał za wygraną. Pojawił się ponownie na przejściu około godz. 15.00. Tym razem postanowił jednak, że nie zatrzyma się do odprawy granicznej. „36-latek gwałtownie przyspieszył, staranował szlaban, ale widząc, że funkcjonariusz SG rozkłada kolczatkę, zatrzymał się przed nią. Został zatrzymany” – podali pogranicznicy.

Na tym jednak nie kończą się problemy mężczyzny. Okazało się bowiem, że w swoim citroenie miał 11 sztuk amunicji myśliwskiej, na której wwiezienie do Polski, nie miał wymaganego pozwolenia. Funkcjonariuszom Straży Granicznej oświadczył, że musi dostać się do Rosji, ponieważ to tam zaplanował sobie dalsze życie.

Staranował szlaban na granicy. „W Rosji zaplanował sobie dalsze życie”

Jak informuje SG, za usiłowanie przekroczenia granicy państwowej przemocą został ukarany grzywną. „Okazało się, że Francuz w swoim kraju posiadał zezwolenie na broń łowiecką, ale miał również obowiązek uzyskać stosowną zgodę na wwiezienie amunicji do Polski. Za brak takiej zgody otrzymał mandat w wysokości 500 zł” – przekazano.

