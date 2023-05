Awaria numeru alarmowego 112. Problemy w całym kraju

112 to bezpłatny numer alarmowy, dostępny na terenie całej Unii Europejskiej. Można z niego korzystać zarówno z telefonów komórkowych jak i stacjonarnych.

Z ustaleń RMF FM wynika, że doszło do awarii Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. W związku z tym połączenia są obsługiwane ręcznie i tworzą się kolejki. Centralny administrator pracuje nad rozwiązaniem problemu.

Poprzednio do poważnej awarii systemu 112 doszło w lutym 2022 roku. MSWiA poinformowało wówczas, że „problemy z połączeniem się” były spowodowane tym, że „Centra Powiadamiania Ratunkowego przyjęły rekordową liczbę zgłoszeń” i „w związku z tym system znacząco spowolnił funkcjonowanie”.

Jak działa numer alarmowy 112?

W Polsce na funkcjonujący w całym kraju system powiadamiania ratunkowego składa się z 17 centrów powiadamiania ratunkowego – po jednym w każdym mieście wojewódzkim oraz w Radomiu. Zgłoszenia z numerów alarmowych 112 i 997 trafiają do operatorów numerów alarmowych zatrudnionych w centrach powiadamiania ratunkowego. Operatorzy przekazują drogą elektroniczną wszystkie zebrane o zdarzeniu informacje do odpowiednich dyspozytorów Państwowej Straży Pożarnej i policji, a ci decydują o zaangażowaniu odpowiednich jednostek.

W 2021 roku rozpoczęło się przełączenie numeru alarmowego 998 do 112. Oznacza to, że dzwoniąc pod numer alarmowy 998 zostaniemy połączeni z operatorem Centrum Powiadamiania Ratunkowego, który przyjmie zgłoszenie i przekaże je do właściwej jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz innych służb. Docelowo także numer alarmowy 999 będzie obsługiwany w centrach powiadamiania ratunkowego.

Specjalna aplikacja mobilna

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło także aplikację mobilną Alarm112, służącą do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego.

Aplikacja ta umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, w szczególności osoby głuche i niedosłyszące.

