Przewodnicząca rady miejskiej w Sieradzu zginęła w wypadku. Jechała na konwencję PiS

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę rano na drodze krajowej numer 74. Zginęła w nim przewodnicząca rady miejskiej w Sieradzu Urszula Rozmarynowska. Do szpitala w ciężkim stanie trafił też wiceprezydent miasta Rafał Matysiak. Według lokalnych mediów samorządowcy jechali do Warszawy na konwencję Prawa i Sprawiedliwości.

Tragiczną informację przekazał w mediach społecznościowych prezydent Sieradza Paweł Osiewała. Tragiczny wypadek. Zginęła przewodnicząca rady miasta Sieradza „Dzisiaj we wczesnych godzinach porannych dotarła do nas smutna wiadomość. W wypadku samochodowym zginęła Urszula Rozmarynowska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieradzu. Do szpitala w ciężkim stanie trafił Rafał Matysiak, zastępca prezydenta Miasta Sieradza” – poinformował prezydent na Facebooku. „Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie Pani Przewodniczącej i łączymy się z bliskimi Pana Wiceprezydenta w modlitwie o jego zdrowie” – dodał Osiewała. Samochód zderzył się z tirem „Dziennik Łódzki” poinformował, że do wypadku doszło przed godziną 7 rano na drodze krajowej numer 74, w Wincentowie w gminie Rusiec, między Bełchatowem a Wieluniem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 53-latek kierujący samochodem marki bmw nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z tirem. W akcji ratunkowej uczestniczył helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował rannego wiceprezydenta Sieradza do szpitala. Z kolei 63-letnia przewodnicząca rady miasta, która podróżowała na miejscu pasażera, zmarła pomimo reanimacji. – Przybyli na miejsce policjanci ustalili wstępnie, że kierujący bmw 53-letni mężczyzna, wjeżdżając na drogę krajową 74 z drogi podporządkowanej, prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z samochodem ciężarowym marki volvo. Kierujący volvo 26-letni mężczyzna był w chwili zdarzenia trzeźwy – powiedziała w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi kom. Aneta Sobieraj. Samorządowcy jechali na konwencję PiS Według „Dziennika Łódzkiego” Rozmarynowska i Matysiak jechali na konwencję Prawa i Sprawiedliwości do Warszawy. Czytaj też:

