Polak skazany za gwałt na plaży. Wcześniej odpowiadał za ekshibicjonizm

– To było bardzo dynamiczne śledztwo, w którym zebraliśmy zeznania świadków i materiały filmowe, na których widać było, jak Przemysław P. polował na plaży na samotną młodą kobietę – mówiła po ogłoszeniu wyroku prowadząca sprawę detektyw Ciara Richardson. – Cieszymy się, że niebezpieczny przestępca trafił do więzienia za to czego dokonał – dodała.

Gwałt na plaży

Przemysław P. zatrzymany został po tym, jak 31 lipca 2022 r. około 2 w nocy zmusił do współżycia siedzącą na plaży samotną kobietę. Całe zajście udokumentował również na zdjęciach. Zdarzenie miało miejsce w Brighton w hrabstwie Sussex. 43-latek twierdzi, że do zbliżenia doszło za obopólną zgodą oraz, że rozmawiał przed stosunkiem z poszkodowaną, jednak nie był w stanie podać śledczym ani imienia, ani wieku, ani żadnych informacji o młodej kobiecie.

Stała współpraca poszkodowanej i funkcjonariuszy

Policję na miejsce wezwała ochrona i członkowie patrolu plażowego, którzy byli świadkami zdarzenia. Poszkodowana od razu otrzymała pomoc funkcjonariuszy i intensywnie współpracowała z nimi do końca śledztwa. – Ofiara otrzymała wsparcie od naszych oficerów. Wykazała się wielką odwagą, aby przedstawić swoje zeznania przed sądem – powiedziała detektyw Richardson.

Wcześniejszy wyrok 43-latka

Podczas procesu ujawniono także, że Przemysław P. już w 2013 roku usłyszał wyrok za obnażanie się niezgodne z brytyjską Ustawą o przestępstwach seksualnych. 2 maja mężczyzna został skazany przez sąd w Lewes na 12 lat więzienia za gwałt oraz napaść seksualną.

