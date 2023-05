Lidl startuje z promocjami na Dzień Dziecka! Trzeba się spieszyć!

Do 1 czerwca wcale nie zostało nam tak dużo czasu. Dlatego już od dziś, na stronie internetowej Lidla, rodzice znajdą wyjątkowe zabawki w dobrych cenach. Startują specjalne promocje z okazji święta najmłodszych, a my podpowiadamy wam, co warto kupić. Oto zabawki, które ucieszą każdego malucha!

Jakie prezenty na Dzień Dziecka? Klocki LEGO są zawsze dobrym pomysłem

Klocków LEGO nie trzeba nikomu przedstawiać. Są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych zabawek na świecie. Mają swoich fanów zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Zabawki tego typu stwarzają pole do dzielenia się pomysłami, a także pomagają w rozwijaniu zdolności manualnych. Już teraz na stronie internetowej Lidla znajdziecie zestawy przecenione nawet o 26 procent. W dobrych cenach są kolekcje Lego City, Lego Duplo, Lego Friends, Lego Creator czy Lego Technic.

Najlepsze domki dla lalek na Dzień Dziecka

Jaka dziewczynka nie marzy o domku dla lalek, w którym można układać własne mebelki i bawić się w prawdziwe życie, uruchamiając niezwykłe pokłady kreatywności i pobudzając wyobraźnię! Lidl Online jest prawdziwą skarbnicą takich domków i akcesoriów do nich. Teraz niektóre są przecenione nawet o kilkadziesiąt złotych. W ofercie znajdziecie drewniane domki w różnych rozmiarach. SPRAWDŹCIE TUTAJ CAŁY ASORTYMENT.

Drewniana kuchnia albo warsztat dla dzieci

Zabawa w odgrywanie ról jest dla naszych pociech najbardziej pożądaną. W tym pomogą drewniane kuchnie, warsztaty, sklepy czy stragany. W ofercie Lidla Online są też urocze gabinety lekarskie i toaletki z dużymi taborecikami i lustrem.

Zabawy na świeżym powietrzu dla najmłodszych

Na zewnątrz robi się coraz cieplej! Warto więc zadbać o to, aby dzieci miały więcej okazji do ruchu i beztroskiej zabawy na świeżym powietrzu. Dla szkrabów, które potrzebują się wybiegać i wyskakać, Lidl Online z darmową dostawą ma wiele akcesoriów do zabawy na podwórku. W dobrej cenie są teraz trampoliny i huśtawki ale nie tylko. W nowej ofercie można znaleźć łatwy w montażu namiot z tunelem Playtive, zjeżdżalnie i piaskownice – także takie w kształcie zamków!

Hulajnogi dla dzieci. Jakie wybrać?

W ofercie Lidla są też hulajnogi! A ich szeroki wybór znajdziecie w sklepie internetowym sieci, który gwarantuje darmową dostawę. Ciekawą opcją dla szkrabów są też gokarty i motocykle! Lidl nie zapomina jednak o bezpieczeństwie – na stronie internetowej dostępne są również kaski i zestawy ochraniaczy.