Sukces łódzkiego archiwum X. Policjanci rozwikłali sprawę sprzed 16 lat

O sukcesie funkcjonariuszy z Archiwum X poinformowała łódzka policja. Tym razem mundurowym udało się doprowadzić do końca sprawę zaginięcia 39-latki. Kobieta 26 lipca 2007 roku wyszła na przystanek autobusowy, by dojechać do pracy. Nigdy tam nie dotarła, a rodzina zgłosiła jej zaginięcie.

Kobiety przez lata bezskutecznie poszukiwano. Policjanci przesłuchiwali kolejne osoby, które mogły mieć informacje o jej zaginięciu. Na tym etapie mundurowi rozważali kilka hipotez, w tym morderstwo. Nie udało im się jednak rozwiązać zagadki.

Policjanci z Archiwum X odnaleźli zwłoki zaginionej

Sprawa trafiła w końcu do łódzkiego Archiwum X, które nadal analizowało materiał dowodowy. Przełom nastąpił w grudniu 2022 roku. Wtedy śledczy postanowili, że konieczne jest przeszukanie obszaru około 1 hektara. W pracach wzięli udział archeolodzy i antropolodzy wspierani przez specjalistyczny sprzęt.

Na efekt ich działań trzeba było poczekać do 24 maja, kiedy to na terenie dzielnicy Łódź-Górna odkopane zostało ciało kobiety. Zatrzymany został też potencjalny sprawca zbrodni, obecnie 42-letni mężczyzna. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że ukrył ciało ofiary w grobie przygotowanym w przeddzień popełnienia zbrodni, którą wcześniej zaplanował – relacjonował Krzysztof Kopania z Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

