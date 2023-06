Radom. Pijana kobieta wyrzuciła psa z drugiego piętra

W niedzielę 4 czerwca na profilu Fundacji dla Szczeniąt Judyta pojawiło się nagranie z młodym psem. Widać na nim zwierzę, które wyraźnie cierpi, wyje z bólu, ale nie jest w stanie wstać ani uciec. Wolontariusze usiłują przenieść szczenię, by zabrać je do lekarza. We wpisie fundacji przekazano więcej informacji o tym, co spotkało psa.

Wyrzuciła psa. Zwierzę ma złamany kręgosłup

Z ustaleń pracowników organizacji prozwierzęcej wynika, że szczeniak został wyrzucony z II piętra bloku w Radomiu. Jego oprawczynią miała być nietrzeźwa właścicielka. „Pijana opiekunka polewała go jeszcze wodą” – czytamy w poście. Jak podają wolontariusze, zwierzę zwróciło uwagę przechodniów swoim wyciem. Pies „leżał i wył na trawniku”.

Po wstępnych oględzinach w klinice okazało się, że zwierzę ma złamany kręgosłup, a jego stan jest ciężki. Sprawa została zgłoszona na policję. Obecnie trwa zbiórka na leczenie psa, którą wsparło już blisko 600 osób. Na koncie w momencie pisania artykułu było blisko 17 tys. złotych.

