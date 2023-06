Wstrząsające szczegóły zbrodni w Kluczborku. Napastnik miał zaatakować na oczach matki

Do tragedii w Kluczborku doszło w poniedziałek 12 czerwca. Do agencji ubezpieczeniowej przy ulicy Podwale wszedł mężczyzna, który po krótkiej rozmowie z 64-letnim właściciele kilkukrotnie ugodził go nożem. Właściciel agencji zmarł. W chwili zatrzymania sprawca pod wpływem alkoholu.

O nowych szczegółach sprawy pisze Interia.

– F. Pracował w ubezpieczeniach 23 lata. Na pogrzebie bardzo dobrze go wspominano. Zawsze pomocny, zawsze odbierał telefony, nawet po godzinach – powiedziała portalowi osoba, która chciała zachować anonimowość.

Zbrodnia w agencji w Kluczborku. Doszło do awantury o polisę?

W poniedziałek po południu do agencji przyszedł wieloletni klient, F., 56-letni K. Miał tam załatwić sprawę dotyczącą polisy ubezpieczeniowej. Dokument uwzględniał brata bliźniaka K., który zmarł w kwietniu oraz matkę. Prawdopodobnie klient chciał, aby to on był osobą wymienioną w polisie, zamiast zmarłego brata.

„Od tego momentu ciąg zdarzeń w biurze ubezpieczeniowym staje się mglisty i niepewny. Wiadomo, że doszło do awantury. Nie jest jednak pewne, czy sprawa polisy była bezpośrednią przyczyną” – pisze portal. Napastnik zadał właścicielowi firmy liczne rany, miał celować w głowę, szyję i ramiona. Krzyki dochodzące z biura usłyszeli przypadkowi świadkowie. Pomogli 64-latkowi, wezwali pogotowie i policję.

Zespół ratownictwa medycznego próbował ratować ofiarę, ale obrażenia były bardzo poważne.

– Generalnie ten klient szukał zaczepki. Myślę, że ubezpieczyciel był przypadkową ofiarą – powiedział jeden z informatorów. K. miał wcześniej awanturować się w innych miejscach. Szokujące są również okoliczności zbrodni.

Według nowych ustaleń sprawca przyjechał do agencji ze swoją matką. Starsza kobieta była świadkiem zbrodni. Dawid Gierczyk, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku powiedział, że gdy na miejsce przyjechali policjanci, K. był opanowany. Stał przed lokalem, nie stawiał oporu. Dodał, że matka K. została przesłuchana.

Na miejscu zabezpieczono dwa ostre narzędzia.

– Na miejscu zdarzenia rzeczywiście były dwa noże. Co nie oznacza, że dwa były użyte. Na pewno był użyty jeden – powiedział zastępca prokuratora rejonowego Dawid Wojtowicz. Sąd zastosował areszt tymczasowy wobec napastnika, który usłyszał już zarzut zabójstwa.

Właściciel firmy ubezpieczeniowej pozostawił żonę oraz dwoje dorosłych dzieci, syna i córkę.

