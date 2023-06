Wybuch w największej rosyjskiej fabryce prochu. Cztery osoby nie żyją

We wtorek 20 czerwca w miejscowości Kotowsk pod Tambowem doszło do wybuchu i pożaru w największej w Rosji fabryce prochu strzelniczego do broni palnej i amunicji artyleryjskiej.

Wybuch w największej rosyjskiej fabryce prochu. Rosjanie zapewniają, że to nie był atak

Rosyjska państwowa agencja Interfax poinformowała, że w wyniku wybuchu w fabryce prochu w Tambowie zginęły cztery osoby. Rannych miało zostać 8 innych pracowników zakładu. W wydanym przez firmę komunikacie można przeczytać, że prawdopodobną przyczyną zdarzenia był czynnik ludzki.

„Eksplozja w zakładzie proszkowym w Tambowie miała miejsce podczas instalacji i orurowania kadzi do mycia gorącej piroksyliny przez zewnętrznego wykonawcę” – czytamy w komunikacie. „Poszkodowani, w tym jeden pracownik Prochowni Tambow i pozostali będący pracownikami firm zewnętrznych, zostali przewiezieni do placówki medycznej, gdzie udzielono im pomocy” – dodano.

Informację o eksplozji, a następnie o pożarze służby otrzymały we wtorek o godzinie 14:10. Według służby prasowej regionalnego oddziału Głównej Dyrekcji Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, pożar został ugaszony o godzinie 14:17.

– Mogę jednoznacznie oświadczyć, że nie jest to atak terrorystyczny – podkreślił szef regionu Maksym Jegorow. – Przedsiębiorstwo działa normalnie, cykl technologiczny nie został zakłócony, produkcja nie została wstrzymana – napisał na Telegramie.

Po południu rosyjskie media podały również informację, że w sprawie śmierci czterech osób wszczęto postępowanie karne.

„Sprawa karna została wszczęta z powodu przestępstwa z części 3 artykułu 216 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej (naruszenie zasad bezpieczeństwa podczas budowy i innych prac, które nieumyślnie doprowadziły do śmierci dwóch lub więcej osób)” – czytamy.

Pożary w Rosji

W ostatnich miesiącach w różnych częściach Rosji wielokrotnie dochodziło do pożarów ważnych obiektów. Ogień wybuchał zarówno w obiektach wojskowych, takich jak koszary i komendy uzupełnień, ale także w rafineriach ropy naftowej, budynkach komercyjnych i przemysłowych.

Czytaj też:

Tajemniczy pożar w Kursku. Poprzedziła go eksplozjaCzytaj też:

Ukraina zyskała potężnego sojusznika na drodze do NATO. „Stanowisko bliższe Polsce”