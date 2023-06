Polacy zabrali głos ws. relokacji uchodźców. Odpowiedzi pokrywają się z preferencjami politycznymi

Pomimo sprzeciwu Polski i Węgier, kraje UE przyjęły stanowisko polityczne w sprawie tzw. pakietu migracyjno-azylowego. Trzy dni później premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska nie zgodzi się na propozycję nowej polityki migracyjnej. Okazuje się jednak, że w ramach unijnego paktu Polska i tak mogłaby wnioskować o całkowite odstępstwo od obowiązkowej solidarności.

Przymusowa relokacja uchodźców. Polacy zabrali głos

W dniach 16-19 czerwca 2023 roku firma Research Partner przeprowadziła na panelu Ariadna badanie stosunku Polaków do przymusowej relokacji uchodźców oraz związanego z nim referendum. Z badania wynika, że prawie 40% respondentów ma zdecydowanie negatywny stosunek do mechanizmu przymusowej relokacji imigrantów, a kolejne 16% odpowiedziało na to pytanie „raczej nie”.

Sondaż wskazuje, że tylko 27% ankietowanych odpowiedziało twierdząco na to pytanie. Oznacza to, że pomijając osoby niezdecydowane, aż 2/3 rodaków nie chce wprowadzenia tego mechanizmu w Polsce. „Warto dodać, że największymi przeciwnikami przymusowej relokacji migrantów są respondenci, którzy głosowaliby na Zjednoczoną Prawicę oraz Konfederację („zdecydowanie nie” odpowiedziało odpowiednio 72% i 62% badanych). Najbardziej przychylni temu rozwiązaniu są wyborcy Platformy Obywatelskiej oraz Lewicy – „zdecydowanie tak” odpowiedziało odpowiednio 22% i 20% respondentów deklarujących oddanie głosu na te partie” – piszą autorzy badania.

Polacy chcą referendum ws. relokacji uchodźców. Wyniki sondażu

Przypomnijmy, że prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że w tej kwestii potrzebne jest referendum, a Sejm podjął uchwałę ws. sprzeciwu wobec unijnego mechanizmu relokacji migrantów. We wtorek z kolei rzecznik rządu Piotr Muller mówił na antenie Polsat News o możliwym terminie głosowania. Zdradził także, jak mogłoby brzmieć pytanie.

Z badania Research Partner wynika, że Polacy zdecydowanie chcieliby, aby zostało w tej kwestii przeprowadzone referendum – na tak jest 54% ankietowanych („zdecydowanie tak” odpowiedziało 29% badanych, a 25% „raczej tak”). 30% respondentów uważa z kolei przeprowadzenie referendum za niecelowe, a 16% nie ma zdania w tej kwestii.

„Gdyby nie brać pod uwagę osób, które nie wyrobiły sobie zdania na ten temat, to 64% Polaków chciałoby przeprowadzenia referendum na temat wprowadzenia mechanizmy relokacyjnego. Za przeprowadzeniem referendum przede wszystkim opowiadają się osoby, które dziś zagłosowałyby na ZP oraz Konfederację (54% i 48% wskazań). Jednoznacznie przeciw głosowaniu opowiadają się wyborcy KO (39%), Trzeciej Drogi (29%), a także Lewicy (32%)” – zwracają uwagę autorzy badania.

Badanie zostało przeprowadzone przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 16-19.06.2023, na ogólnopolskiej próbie 1053 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

