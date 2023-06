Dzień Ojca 2023. Życzenia dla każdego taty

Pierwsze obchody Dnia Ojca odbyły 19 czerwca 1910 roku w miasteczku Spokane w stanie Waszyngton. W Polsce to święto obchodzi się 23 czerwca. Wtedy ojcowie dostają prezenty od swoich pociech. Nie wszyscy jednak wiedzą, w jaki sposób sformułować życzenia, a w takich sytuacjach przydają się gotowce.

Dzień Ojca: historia święta w Polsce

Dzień Ojca jest obchodzony w Polsce 23 czerwca od 1965 roku. Wtedy to na łamach „Expressu Ilustrowanego” pojawiła się dyskusja na temat tego święta. Przeprowadzono sondę, w trakcie której szukano najlepszej daty dla wspomnianego wydarzenia.

Jedna z osób wypowiadających się na ten temat zaproponowała 23 czerwca, gdyż: „Jest to najkrótsza noc roku, ojciec ma labę, więc największe święto”. Przez kolejne lata do akcji dołączało coraz więcej czasopism, a co za tym idzie, dowiadywało się o nim coraz więcej osób.

Gotowe wierszyki z okazji Dnia Ojca

Od dziecka wielu rzeczy mnie uczyłeś,

Gdy było trzeba, wiele dla mnie robiłeś,

tym razem chcę się odwdzięczyć

i ten drobny prezent dzisiaj Ci wręczyć.

---

Tato, wiedz, że o Tobie pamiętam

I składam te życzenia z okazji Twego święta.

Za wszystkie lata podziękować Ci chcę,

I błagam, byś nigdy nie zmieniał się.

---

Z okazji Twojego Święta, za wczoraj i za dziś,

każdym czułym serca uderzeniem

i każdym z niego płynącym życzeniem:

zdrowia, sił i codziennej radości

wraz ze słowami największej wdzięczności

za wszystkie dla nas trudy i starania

składamy Ci dzisiaj podziękowania.

Poważne życzenia z okazji Dnia Ojca

Miłość, którą mnie otoczyłeś, sprawiła,

że nigdy niczego mi nie brakowało

i nigdy nie doskwierała mi samotność.

Dziękuję Ci!

---

Kochany tatusiu, Twoje wsparcie i miłość są bezcenne.

Życzę Ci spełnienia marzeń i nieustającego szczęścia.

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca!

---

Pragnę Ci życzyć zdrowia, siły i spełnienia marzeń.

Niech każdy Twój dzień będzie napełniony radością i uśmiechem.

Niech Twój los obdarza Cię sukcesami i szczęściem w życiu osobistym i zawodowym.

Pamiętaj, że zawsze możesz na mnie liczyć, tak jak ja mogę na Ciebie.

