„Rozwojowa Mama” o najważniejszym zadaniu rodziców: „Figura bezpiecznego przywiązania”

Chodzi o to, by patrzeć na sytuacje kryzysowe, codzienne, jak na okazję do budowania relacji. Bo w tych momentach dziecko się uczy, że gdy ono ma trudne emocje, to znajdzie w tobie wsparcie, że nie będzie osamotnione – mówi w podcaście „Wprost Przeciwnie” Marielle Tourel w sieci znana jako „Rozwojowa Mama”.

Zobacz fragment: Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: Prześledziłam twój biogram i zaczęłam się zastanawiać, jak to się stało, że menadżerka z wieloletnią karierą w globalnych firmach doradztwa strategicznego, zaczęła zajmować się tematyką parentingową. Marielle Tourel: Doradzałam największym globalnym organizacjom na temat ich strategii rozwoju, w co inwestować, jak restrukturyzować, jak ustawiać swoje cele strategiczne.