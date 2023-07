Tragiczny wypadek w Sobiborze. Nie żyje dwóch mężczyzn

O tragicznym wypadku na trasie Włodawa Chełm w miejscowości Sobibór, czyli drodze wojewódzkiej numer 812 jako pierwsza poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie. Doszło do niego w piątek 7 lipca po południu.

Tragiczny wypadek na trasie Włodawa-Chełm

„7 lipca o godzinie 17:10 do Państwowej Straży Pożarnej wpłynęło zgłoszenie o wypadku drogowym na drodze wojewódzkiej nr 812 na wysokości miejscowości Żłobek, w którym uczestniczyły dwa samochody osobowe” – informują strażacy. „Na miejsce zdarzenia udały się trzy zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej we Włodawie oraz jeden zastęp z OSP Włodawa” – dodano.

Jak okazało się po dojeździe na miejsce zdarzenia doszło do zderzenia czołowo bocznego samochodów Mercedes B-Klasa z samochodem Renault Thalia. „Siła uderzenia była tak duża, że uszkodzone zostało również auto VW Touran, które znajdowało się na poboczu jezdni” – czytamy w komunikacie strażaków.

Funkcjonariusze PSP dostali się do osób poszkodowanych przy użyciu sprzętu hydraulicznego. Od razu przystąpili do udzielenia pomocy poszkodowanym, których następnie przekazano przybyłemu na miejsce zdarzenia Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Niestety dwóch mężczyzn podróżujacych samochodem Renault Thalia nie udało się uratować. Natomiast kierująca Mercedesem została zabrana na SOR.

Kobieta doprowadziła do czołowego zderzenia

Szczegóły wypadku opisuje lubelska policja. – Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że 58-letnia mieszkanka Lublina zjechała mercedesem na lewy pas i doprowadziła do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym pojazdem marki Renault – przekazał nadkomisarz Andrzej Fijołek, Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. – Pojazdem kierował 74-latek, zaś pasażerem był 65 – letni mężczyzna. Niestety, obaj ponieśli śmierć. Byli mieszkańcami Włodawy – dodała.

Kierująca mercedesem 58-latka była trzeźwa.

– Apelujemy o rozwagę i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo wszystkich zależy od bardzo wielu czynników, a nieostrożność, brak rozwagi, niedostosowanie prędkości do panujących warunków, brawura i alkohol to najczęstsze przyczyny wielu tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych – podkreśla nadkomisarz Fijołek. – Przypominamy, że za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi do lat 8 więzienia – dodaje.

Czytaj też:

Zderzenie quada z ciągnikiem. Czterokołowca prowadziła 14-latkaCzytaj też:

25-latek wracał z pogrzebu dziadka. Uderzył w radiowóz i zginął