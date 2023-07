Jadowity ssak grasuje w Polsce. Leśnicy pokazali nagranie

Choć hasło „jadowity ssak” wydaje się nieprawdopodobne, to takie zwierzęta istnieją. Co więcej, można je spotkać w Polsce. Jednym z osobliwych gatunków jest ryjówka aksamitna. Właśnie ją udało się nagrać leśnikom. Przy okazji Lasy Państwowe podzieliły się ciekawostką na temat nietypowego ssaka. Okazuje się, że ryjówka aksamitna jest bardzo żarłoczna. Zwierzę je co 2-3 godziny, a w dobę zjada prawie tyle co sama waży.

twitter

Trzy jadowite ssaki w Polsce

Co ciekawe, fakt, że w ślinie ryjówki aksamitnej kryje się jad, został potwierdzony dopiero przed rokiem. Wcześniej znano dwa jadowite ssaki żyjące w Polsce: To rzęsorek rzeczek i rzęsorek mniejszy z rodziny ryjówkowatych. Ten pierwszy dzięki jadowitej ślinie potrafi zabić zwierzę większe od siebie. Jego jad ma silne działanie paraliżujące, co pozwala unieruchamiać ofiarę i „przechowywać” ją w stanie śpiączki.

Przed rokiem Krzysztof Kowalski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Paweł Marciniak oraz Leszek Rychlik z Uniwersytetu Adama Mickiewicza odkryli, że jadowita jest także pospolita w Polsce ryjówka aksamitna (Sorex araneus), mały ssak ważący od 5 do 15 gramów.

Czytaj też:

Na plaży nad Bałtykiem pojawił się łoś. Wystraszone zwierzę zaatakowało turystę