Niemowlę zakrztusiło się smoczkiem. Błyskawiczna akcja ratowników

Radio ZET informuje, że do zdarzenia doszło w piątkowy wieczór. Matka zawiadomiła pogotowie, że dziecko zakrztusiło się smoczkiem. – Gdy załoga dotarła na miejsce, zobaczyła matkę trzymającą na rękach niemowlę z objawami ciężkiej niedrożności dróg oddechowych – relacjonował Adam Stępka z wojewódzkiej stacji ratownictwa medycznego w Łodzi. Dodał, że sytuacja zagrażała życiu dziewczynki.

Niedrożność dróg oddechowych u dziecka. Kluczowa szybka interwencja

Smoczek całkowicie blokował u dziecka przepływ powietrza przez drogi oddechowe. Ratownicy medyczni użyli laryngoskopu oraz specjalnych kleszczyków do usunięcia smoczka. – Sytuacja była bardzo niebezpieczna, bo smoczek zablokował wejście do tchawicy – wyjaśnił ratownik. Laryngokop pozwolił lepiej uwidocznić wejście do krtani. Następnie przy pomocy specjalnych kleszczyków usunięto smoczek blokujący wejście do tchawicy.

Gdy ciało obce blokuje drogi oddechowe, dziecko najpierw kaszle, później sinieje. Następnie traci przytomność, a mięśnie stają się wiotkie. Konieczna jest wtedy szybka pomoc. W przeciwnym razie może pojawić się niedotlenienie i nagłe zatrzymanie krążenia.

Poradnik pierwszej pomocy w razie zakrztuszenia się niemowlęcia opracowały Położne dla Ciebie. Objawy podczas zadławienia występują nagle – najczęściej podczas zabawy, posiłku – należą do nich: nagły kaszel, próby złapania oddechu, zaczerwienie/ zasinienie twarzy dziecka, przerażenie. Jeśli dziecko kaszle efektywnie, należy je do tego zachęcać i nie podejmować żadnych działań, jeśli dziecko kaszle bezgłośnie, próbuje łapać oddech, jest zaczerwienione z wysiłku i przerażone, trzeba natychmiast i sprawnie zacząć działać.

