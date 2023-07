Marika M. trafiła do więzienia za wyrwanie tęczowej torby. Ziobro wypuścił ją na wolność

Dział prasowy PK przypomina, że do zdarzenia z udziałem Mariki M. doszło 10 sierpnia 2020 r. w Poznaniu. Tego dnia w mieście miała się odbywać demonstracja środowisk LGBT. Marika wspólnie z innymi osobami usiłowała wyrwać tęczową torbę kobiecie, co traktowała jako protest przeciwko promocji ideologii LGBT. "Aspekt ideologiczny tego incydentu sugerują zeznania pokrzywdzonej, która stwierdziła, że celem napastników nie była zawartość torby, ale sam przedmiot w tęczowych barwach" – wskazano w komunikacie.

Wraca sprawa Mariki M, skazanej za wyrwanie tęczowej torby

Koleżanka dziewczyny zeznała, że zawartość torby, którą wyrwały nie była przedmiotem ich zainteresowania. Po szarpaninie kobiety odeszły, nie zabierając torby. Prokuratura Krajowa zwróciła uwagę, że w podobnych sprawach sądy uniewinniają osoby "zachowujące się w analogiczny sposób przy okazji znanych i dostępnych w domenie publicznej sporów o charakterze światopoglądowym".

Jednak w przypadku Mariki M. wyrokiem z 26 sierpnia 2021 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu skazał ją na 3 lata bezwzględnego pozbawienia wolności za rozbój o charakterze chuligańskim.

– Marika została prawomocnie skazana za usiłowanie rozboju na 3 lata pozbawienia wolności. Ale Marika nie popełniła żadnego rozboju. Jeżeli możemy mówić o rozboju, to jego ofiarą stała się sama Marika. Okradziono ją z wolności, roku jej młodzieńczego życia, który spędziła za kratami. Użyto przemocy sądowej, by wtrącić ją do więzienia – podkreślił w sobotę Ziobro.

Ziobro interweniuje ws. skazanej za rozbój kobiety. "Okradziono ją z wolności"

Jak dodał, orzeczona wobec oskarżonych kara jest "drastyczna i całkowicie niewspółmierna wobec innych kar orzekanych w podobnych sprawach". Dlatego Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro stoi na stanowisku, że niezależnie od oceny zachowania oskarżonych przyjęta kwalifikacja prawna i wymierzona kara jest nadużyciem i jest rażąco niesprawiedliwa.

– Wyrok w sprawie Mariki pozostaje w dramatycznym kontraście wobec traktowania przez sądy przedstawicieli aktywistów LGBT i innych środowisk lewicowych, którzy dopuszczają się agresywnych zachowań, napaści, pobić i spotykają się zazwyczaj z uniewinnieniem bądź z symbolicznym skazaniem – wskazał minister.

Zbigniew Ziobro zapowiedział, że będzie wnioskował do prezydenta Andrzeja Dudy o ułaskawienie młodej kobiety.

