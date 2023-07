Awantura na basenie w Bytomiu. Policja wezwała posiłki, użyto gazu

RMF FM informuje, że do zdarzenia doszło w sobotę na basenie w Bytomiu. Czterech mężczyzn w wieku od 18 do 48 lat miało skłaniać nastolatków do określonych zachowań – obejmowania się i przetrzymywania za ręce. Chodzi o nieletnich w wieku od 11 do 13 lat.

Wtedy grupa około 100 osób stała się agresywna wobec wspomnianych mężczyzn. Agresja przeniosła się także na interweniujących funkcjonariuszy. Policjanci wezwali posiłki, musieli także użyć gazu, ale nie z miotacza, oraz tarcz.

Tłum podejrzewał cztery osoby o czyny pedofilskie

Do sieci trafił film ze zdarzenia podpisany „Pedofile na basenie w Bytomiu”. Słychać na nim gwizdy i wulgaryzmy.

W poniedziałek czterech mężczyzn ma stanąć przed prokuratorem. W rozmowie z „Dziennikiem Zachodnim” Anna Lenkiewicz z Komendy Miejskiej w Bytomiu powiedziała, że zatrzymani to obcokrajowcy żyjący na terenie Bytomia. Prokurator zdecyduje o tym, czy mężczyznom zostaną przedstawione zarzuty. Obecnie trwają czynności związane z tą interwencją, zbierany jest materiał, a świadkowie przesłuchiwani.

Kom. Lenkiewicz dodała, że nikomu nic się nie stało, w zdarzeniu nie ucierpiało żadne dziecko.

