Kontrowersje wokół rodzin LGBT we Włoszech. Już 27 matek wykreślono z aktów urodzenia

Jednym z haseł, z którymi do wyborów szła w zeszłym roku włoska premier Giorgii Meloni było stawianie tradycyjnych rodzin na pierwszym miejscu. Jak widać po praktyce rządów włoskich władz, idą za tym też zmiany w podejściu do zagadnień związanych z prawami osób LGBT.

Włochy. Akty urodzenia z dwoma matkami są unieważniane

Pod koniec czerwca tego roku, prokuratura we włoskiej Padwie nakazała anulowanie i korektę aktów urodzenia 33 dzieci, w których jako rodzice zostały wpisane dwie matki. Biologiczne matki tych dzieci zostały zapłodnione za pomocą in vitro za granicą (we Włoszech in vitro jest dopuszczone jedynie w przypadku par heteroseksualnych). Następnie udało im się zarejestrować jako matki siebie i swoje partnerki, gdyż niektóre lewicowe władze samorządowe pozwalały na takie postępowanie. W Padwie, pomimo krytycznych opinii prawnych zezwalał na to rządzący od 2017 roku burmistrz Sergio Giordani.

W marcu włoskie MSW zaleciło lokalnym władzom, by nie rejestrowały w urzędach stanu cywilnego dzieci rodziców par homoseksualnych. – Muszę przestrzegać prawa, a przy obecnych przepisach nie mogę zrobić nic innego – stwierdziła prokurator Valeria Sanzari z Padwy podejmując w czerwcu tę decyzję.

W czwartek 20 lipca CNN potwierdziło w prokuraturze w Padwie, że rzeczywiście drugie matki zostały wykreślone w 27 aktach urodzenia. Padwa jest pierwszym miastem we Włoszech, które z mocą wsteczną anulowało akty urodzenia. W innych miastach zaprzestano wpisywania dwóch matek w nowych aktach.

„Nie ma dyskryminacji dzieci”

Według obecnie obowiązujących przepisów, w akcie urodzenia można podać wyłącznie imiona i nazwiska biologicznych rodziców dzieci. W związku z tym partnerki biologicznych matek mają ograniczone prawa, jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi i muszą otrzymać specjalne zgody na wykonywanie codziennych czynności rodzinnych, takich jak odbieranie dziecka ze szkoły, czy korzystanie z usług publicznych w jego imieniu.

– Nie ma dyskryminacji dzieci – zapewniała przed parlamentem włoska minister ds. rodziny Eugenia Roccella, przekonując, że dzieci par homoseksualnych będą miały dostęp do szkoły i usług medycznych, tak jak dzieci, które mają tylko jednego żyjącego rodzica.

We Włoszech małżeństwa homoseksualne nie zostały zalegalizowane. Nielegalna jest też surogacja, a włoskie władze pracują nad ustawą, która ma karać także przypadki surogacji, do których dojdzie za granicami kraju.

Czytaj też:

Włochy żyją skandalem. Syn przewodniczącego senatu podejrzany o gwałtCzytaj też:

Chadecy już nie brzydzą się AfD. Koniec kordonu sanitarnego wokół skrajnej prawicy w Niemczech