Oszustwo „na Kurzajewskiego”. Dziennikarz zabrał głos

W ostatnim czasie w sieci coraz częściej pojawiają się zdjęcia, na których rzekomo widać Macieja Kurzajewskiego, który miał zostać aresztowany. Wszystkie grafiki są do siebie łudzącą podobne. Fotografie mają przedstawiać dziennikarza sportowego w towarzystwie policjantów. Towarzyszy temu belka, która ma sugerować, że o sprawie informował Polsat News.

Maciej Kurzajewski aresztowany? Krążące w sieci zdjęcie to oszustwo

„Skandal, który wstrząśnie całym światem. Maciej Kurzajewski nie wiedział, że kamera jeszcze nagrywa. Czy to koniec jego kariery? Inspekcja w toku” – widać na pasku. Dodatkowo link zawiera chwytliwy tytuł i opis: „On to ukrywa od lat. Prawda ujrzała światło dzienne na żywo”. Widać też komentarz: „Przykro mi z tego powodu, ale jest już za późno”.

Portal Demagog, walczący z fałszywymi informacjami i dezinformacją w internecie podkreśla, że to tzw. scam. Celem takiego oszustwa jest próba wyłudzenia informacji, czy pieniędzy. Na pierwszy rzut oka widać, że informacja o rzekomym zatrzymaniu Kurzajewskiego jest nieprawdziwa.

Głowa dziennikarza została nienaturalnie przyklejona do ciała kogoś innego. Dodatkowo na grafice roi się od literówek. Zamiast słowa „wstrząśnie” jest „wstrząśnił”. Przekręcono także nazwisko samego dziennikarza, które zapisano jako „Karzajewski”. To nie pierwsza taka próba oszustwa. Łącznie powstały co najmniej trzy fałszywe zdjęcia z dziennikarzem.

Koniec kariery Macieja Kurzajewskiego? Dziennikarz zabrał głos

Na innej grafice także wyraźnie widać, że wstawiono tam głowę Kurzajewskiego oraz policjanta, który miał go zatrzymać. Dziennikarz ostrzegał przed podobnym oszustwem miesiąc wcześniej. „Ktoś bezprawnie wykorzystuje mój wizerunek. Przestrzegam przed tego typu wiadomościami, które mogą służyć wyłudzeniu danych wrażliwych. Zawsze w takich sytuacjach proszę zachować czujność” – napisał Kurzajewski.

Czytaj też:

Kurzajewski wbił szpilę byłej żonie? Mówił o hejcie w programie na żywoCzytaj też:

Kurzajewski podarował Cichopek biżuterię po Smaszcz? „Kobieta petarda” zabrała głos