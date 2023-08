Spacer słonia zszokował kierowców. Zwierzę zawędrowało do supermarketu

Słoń uciekł z cyrku w miejscowości Amantea w Kalabrii na południu Włoch. Do zdarzenia doszło w czwartek 27 lipca. Zwierzę udało się szybko zatrzymać.

Słoń na drodze krajowej. Nagranie hitem internetu

Ucieczkę słonia i jego wędrówkę po drodze krajowej SS18 w miejscowości Amantea udało się zarejestrować jednemu z kierowców, który później udostępnił materiał w mediach społecznościowych.

Na nagraniu widać gigantyczne zwierzę spacerujące poboczem ronda i kierujące się w stronę supermarketu. W tle nagrania słychać, jak osoba filmująca z samochodu śmieje się i mówi: „Idzie na spacer”, „Słoń w Eurospin! [supermarket – red.]”

Słoń uciekł z cyrku

Jak podają lokalne media, słoń należał do wędrownego cyrku Moira Orfei, który od kilku dni przebywał w miasteczku ze swoim repertuarem. Zwierzę miało początkowo niezauważone uciec z cyrkowych namiotów i udać się najpierw na lokalną plażę, w pobliżu której urzędowali cyrkowcy.

Słoń jakiś czas spacerował po plaży w pobliżu namiotów cyrkowych, a następnie udał się na leżącą w pobliżu drogę krajową. Jak wynika z doniesień medialnych i umieszczanych w mediach społecznościowych nagrań, zwierzę poruszało się poboczem drogi, aż dotarło na parking pobliskiego supermarketu.

To właśnie tam w końcu odnaleźli go właściciele, schwytali i z powrotem przetransportowali na jego wybieg. Jak informują włoskie media, zwierzę nie wyrządziło żadnych szkód i samo nie odniosło żadnych obrażeń. Jednak sytuacja wywołała komentarze obrońców zwierząt domagające się natychmiastowego zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach. We Włoszech w zeszłym roku wprowadzono ustawę mającą na celu stopniowe wycofywanie zwierząt z cyrków.

