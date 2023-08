Nowe informacje po odnalezieniu 11-letniej Wiktorii. Zatrzymano jedną osobę

6 sierpnia policja uruchomiła system Child Alert w związku z zaginięciem Wiktorii K. z Sosnowca. Rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka potwierdził portalowi TVP Info, że udało się odnaleźć dziewczynkę. 11-latka jest bezpieczna. Wiktoria K. poprzedniego dnia przed godziną 19. wyszła z miejsca zamieszkania i do momentu odnalezienia nie wróciła do domu, ani nie skontaktowała się ze swoimi najbliższymi.

Odnaleziono Wiktorię K. z Sosnowca

Rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach podkreśliła, że z uwagi na dobro dziecka nie chce ujawniać żadnych szczegółów dotyczących jej odnalezienia. Podkreśliła, że Wiktorię K. udało się namierzyć w poniedziałek ok. godz. 6:40. Wypowiedziała się za to na temat wykorzystania systemu Child Alert.

– Każdą z tych informacji weryfikowaliśmy, sprawdzaliśmy, jednak to działania policjantów z Sosnowca, wspartych policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i z Komendy Głównej przyczyniły się w głównej mierze do odnalezienia dziecka – podkreślała, oddając należne zasługi śledczym.

– Docierali do osób, docierali do świadków, z którymi jako ostatnimi miała kontakt. Policjanci również próbowali dotrzeć do nagrań z monitoringu, które mogłyby coś zarejestrować. Został ogłoszony również Child Alert. Jest to procedura pozwalająca na jak najszerszy dostęp do odbiorców, by ta informacja o zaginięciu dotarła do rzeszy ludzi, którzy też być może posiadaliby jakiekolwiek informacje mogące nam pomóc w odnalezieniu dziewczynki – tłumaczyła Sabina Chyra-Giereś.

Nowe informacje na temat zaginięcia 11-letniej Wiktorii

Do dodatkowych informacji w sprawie Wiktorii K. dotarli dziennikarze RMF FM. Ustalili, że dziewczynkę odnaleziono w województwie zachodniopomorskim. Nie miała żadnych obrażeń zewnętrznych, została poddana kompleksowym badaniom. RMF FM dowiedziało się też, że w związku z zaginięciem Wiktorii zatrzymano jedną osobę.

