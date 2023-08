Wypadek autobusu wycieczkowego koło Rypina. Są ranni

Do wypadku doszło w poniedziałek w Urszulewie koło Rypina. Autokar wycieczkowy jadący z Grudziądza do Warszawy zderzył się z samochodem osobowym volkswagen polo.

Wypadek w Urszulewie. Ranni skarżyli się na bóle i wymioty

RMF24 wstępnie informował, że sześć osób zostało rannych. To pięciu pasażerów autokaru oraz osoba jadąca samochodem osobowym. Interia podała, że z ustaleniem liczby rannych i poszkodowanych początkowo były problemy — Co chwila osoby zgłaszały się do ratowników, skarżyły się na bóle w klatce piersiowej, na wymioty – powiedział rzecznik prasowy PSP w Rypinie Dariusz Łęgosz. Rzecznik przekazał też, że trzy osoby trafiły do szpitala. Pozostali poszkodowani zostali zbadani na miejscu.

Autokarem podróżowało 35 osób, w tym troje dzieci. Kierowca samochodu osobowego jechał sam.

