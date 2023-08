Marianna Gierszewska: Mama miała myśli o aborcji, modliła się o poronienie

Po usłyszeniu tej informacji coś we mnie „kliknęło”, coś się we mnie spotkało, nareszcie w całości. W ciągu życia wiele, wiele razy byłam w sytuacjach z pogranicza życia i śmierci: kiedy jako mała dziewczynka zgubiłam się na wiele godzin i kiedy byłam mobbingowana w szkole, a rówieśnicy grozili mi śmiercią i wtedy, kiedy miałam operację wyłonienia stomii, która była dla mnie operacją ratującą życie. Na przestrzeni lat wielokrotnie znajdowałam się w sytuacjach zagrażających życiu i nigdy nie rozumiałam, dlaczego. Dlaczego takie duże rzeczy spotykają właśnie mnie, dlaczego to wszystko jest takie spektakularne… – wyznaje Marianna Gierszewska, aktywistka i aktorka.

Katarzyna Burzyńska-Sychowicz, „Wprost”: Natknęłam się na wypowiedź, że „jesteś dzieckiem ocalałym, ocalałym przed aborcją”. Nigdy nie rozwinęłaś tego wątku… Co to znaczy i skąd masz tę wiedzę? Marianna Gierszewska: Tak, tymi słowami przedstawiam się również podczas eventu „Moja prawdziwa dorosłość. Kiedy dzieciństwo staje się zasobem”, ale tam kontekst jest oczywiście znacznie szerszy. A skąd mam tę wiedzę? Nie zaczęło się od rozmowy z moją mamą, ale od mojego procesu terapeutycznego...