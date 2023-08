Zaginięcie 14-letniego Igora. Ktoś zauważył chłopca, ten uciekł

14-letni Igor z Bielska-Białej zaginął we wtorek wieczorem.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Bielsku-Białej poinformowali o poszukiwaniach nastolatka i zaapelowali o pomoc do osób, które go rozpoznają lub mogą coś wiedzieć o jego losie. Igor opuścił swoje miejsce zamieszkania we wtorek, 8 sierpnia, w godzinach wieczornych. Nie wrócił do domu na noc, a rodzina nie mogła się z nim skontaktować. Bliscy nie wiedzieli również, dokąd udał się 14-latek.

14-letni Igor zaginął. Rozpoznała go przypadkowa osoba

W środę lokalny portal bielsko.biala.pl przekazał pozytywną wiadomość. Przypadkowa osoba rozpoznała 14-latka w parku trampolin. Zanim jego bliscy dotarli na miejsce, chłopiec znów uciekł.

Poszukiwania były kontynuowane przez policję i strażaków. Wieczorem w środę 9 sierpnia poinformowano, że służby odnalazły chłopca. „Policja potwierdziła, że chłopiec jest cały i zdrowy” – informował portal polsatnews.pl.

