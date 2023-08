Wybuch gazu w Chełmży. Dwie osoby wyciągnięto spod gruzów

W czwartek 10 października około godziny 20:15 przy ulicy Wodnej w Chełmży można było usłyszeć potężny wybuch. Jak się okazało, w wyniku wybuchu gazu zawaliła się część budynku, w którym mieszkało osiem osób. Na miejsce zdarzenia wysłano ekipy ratownicze z Poznania i Gdańska, a poszukiwacze działający razem z psami ratowniczymi wyciągnęli spod gruzów dwie osoby w stanie ciężkim.

Burmistrz Chełmży po wybuchu budynku: Zniszczenia są ogromne

– Wszyscy mamy nadzieję, że ich ciężki stan będzie się tylko poprawiał. Nie jestem w tym momencie w stanie powiedzieć więcej o rokowaniach medycznych. To wydarzenie jest teraz dla nas tematem numer jeden – podkreślał burmistrz miasta Jerzy Czerwiński.

– Zaopiekowaliśmy się pozostałymi sześcioma osobami, które mieszkały w tym budynku. On jeszcze bardzo długo nie będzie się nadawał do zamieszkania, bo zniszczenia są ogromne. Dziś te osoby mają zaoferowane miejsca w hotelu, a od jutra będziemy organizowali dla nich miejsce zamieszkania i pomoc materialną. To dla nas priorytetowa sprawa – dodawał.

Eksplozja budynku w Chełmży. 16 zastępów straży w akcji

W momencie wybuchu w budynku mogło przebywać nawet pięć osób. Do akcji ratowniczej wysłano łącznie 16 zastępów straży pożarnej. Nadal trwa przeszukiwanie gruzowiska. Zawaleniu uległa druga kondygnacja ponad stuletniego domu, zniszczeniu uległa też lewa jego strona. Ratownicy zajmują się obecnie ręcznym rozbieraniem pozostałości budowli.

