111-latek z Włoch zdradził swój sekret. Długie życie zawdzięcza trzem aspektom

Mieszkający w Cecinie koło Livorno Tripolino Gianni właśnie ukończył 111 lat. Świętował w gronie znajomych oraz miejskich urzędników, dumnych z wiekowego mieszkańca. Obecni na skromnej imprezie członkowie Klubu Weterana Bersalierów zadbali też o oprawę artystyczną. Jeden z nich odegrał na trąbce utwór „Happy Birthday to You”.

Najstarszy Włoch skończył 111 lat

„Tripolino Giannini, najdłużej żyjący mężczyzna we Włoszech, skończył dziś 111 lat. Dziś rano wiceburmistrz Antonio Giuseppe oraz miejski radny Mauro Niccolini wstąpili do niego z wizytą, żeby życzyć mu wszystkiego najlepszego od administracji i mieszkańców” – mogliśmy przeczytać na oficjalnej stronie internetowej miasteczka.

Lokalne media podkreślały, że po służbie wojskowej w lekkiej piechocie zmechanizowanej Gianni prowadził sklep z warzywami w Cecinie. Przez całe życie był też wielkim miłośnikiem sportu. Już w 1929 roku startował w pierwszym w swojej miejscowości biegu, zajmując czwarte miejsce. W wieku ponad 100 lat pojawił się na linii startu, by uroczyście rozpocząć wyścig.

Tripolino Giannini i sekret długiego życia

Jak zwykle przy takich uroczystościach, jubilat nie mógł uniknąć pytań o przyczynę swojego długiego życia w zdrowiu. 111-latek odrzekł, że podstawowe warunki to: zero papierosów, zero stresu oraz „lekkie posiłki z kieliszkiem wina”. Seniorowi nie straszne były nawet największe epidemie jego czasów. Przeżył zarówno słynną grypę hiszpankę, jak i COVID-19.

