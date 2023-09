Fałszywi jezuici sprzedają tajemniczy preparat. „To nie ma prawa działać”

Do redakcji zgłosiła się pani Elżbieta Wojciechowska, której koleżanka „zamówiła cudowny lek na nadciśnienie i krążenie”. Preparat na stronie internetowej polecała osoba, która miała być zakonnikiem pracującym w Australii. Kobieta poleciła znajomej, by nie odbierała paczki za kilkaset złotych, a ona sama skontaktowała się z prowincją południową Jezuitów. Szybko okazało się, że postać z reklamy preparatu, jak i sama strona, nie mają z zakonem nic wspólnego.

Jezuici nic nie wiedzą o cudownym leku

– Podobno jest to portal misyjny, ale okazuje się że w portalu misyjnym jest tylko jedna strona, informująca o leku – komentował w rozmowie z redakcją „Interwencji” o. Paweł Witon, proboszcz parafii w Starej Wsi koło Brzozowa, gdzie znajduje się zabytkowy kościół i klasztor Jezuitów. Duchowny zwraca uwagę, że na stronie próżno szukać informacji o prowadzonych misjach, a zdjęcie, które ją otwiera, wprowadza błąd. – To zdjęcie pokazywało taki zwyczaj, który nazywa się smecz i to jest palenie ziół, które nie mają leczyć, tylko jest to wykorzystywane do samej modlitwy, bardziej do ceremonii – wyjaśnił o. Witon.

Dziennikarze zamówili rzekomo cudowny preparat, podając się za osobę chorą na miażdżycę. Konsultant telefoniczny usiłował przekonać rozmówcę, że ten trafił na wyjątkową promocję, z której mogło skorzystać tylko sto osób. Chodziło o sto procent refundacji za pierwszy miesiąc terapii. W miarę trwania rozmowy wyszło na jaw, że po bezpłatnym miesiącu koszty rosną do kilkuset złotych.

– Jeden miesiąc kuracji, który regularnie kosztuje 480 złotych, otrzymują państwo za darmo, w prezencie, od producenta. Natomiast te dwa pozostałe na dziś, w ramach promocji, są przecenione, z 480 złotych, na 160 złotych każdy. Zatem koszt pełnej, kompleksowej kuracji na trzy miesiące, to 320 złotych – wyliczał konsultant. Ponaglał też, by się zdecydować, bo „takie dwa wolne miejsca jeszcze są”.

Co zawiera specyfik?

Redakcja zamówiła preparat, żeby zobaczyć, co jest w składzie. Oceny specyfiku dokonał doktor Paweł Krząścik z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jak stwierdził, po raz pierwszy ma do czynienia z preparatem, który składa się z pięćdziesięciu trzech substancji czynnych.

– Żadna z substancji, która jest umieszczona w spisie, nie znajduje się w wykazie albo wytycznych leczenia chorób sercowo- naczyniowych. To nie ma prawa działać – stwierdził ekspert. Doktor zwrócił uwagę na jeszcze jedną rzecz – część z ziół wymienionych w składzie preparatu nie występuje w Australii, skąd miał pochodzić specyfik.

Po sprawdzeniu okazało się, że nie ma żadnych badań klinicznych dla tego leku. Także Główny Inspektorat Sanitarny stwierdził, że produkt nie został zgłoszony i nie widnieje w rejestrze.



Kto stoi za wątpliwą terapią? Firma sprzedająca lek zarejestrowana jest w centrum Warszawy w kamienicy, gdzie mieszczą się wirtualne biura. Dochodzenie ws. oszustwa w związku ze sprzedażą preparatów prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie.

