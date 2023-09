Atak nożownika na warszawskiej Pradze. Dwie osoby trafiły do szpitala

We wtorek 12 września około godziny 17 na ulicy Mackiewicza w Warszawie doszło do ataku z użyciem ostrego narzędzia. Policję o wszystkim zawiadomił świadek, który na ulicy natrafił na dwie zakrwawione osoby i postanowił wezwać pomoc. Jeszce zanim funkcjonariusze przybyli na miejsce zdarzenia, jedną z ofiar odwieziono już do szpitala. Drugą, która miała ranę ciętą twarzy, odwieziono chwilę później.

Jeszcze jeden atak nożownika na Pradze

Informujący o zdarzeniu portal se.pl podkreślał, że ze względu na stan zdrowia, pokrzywdzeni nie zostali jeszcze przesłuchani. Nie wiadomo, ile dokładnie osób brało udział w zdarzeniu, jak ono przebiegało, ani jak do niego doszło. Dziennikarze ustalili jedynie nieoficjalnie, że poszkodowani to kobieta i mężczyzna.

„Super Express” zwrócił uwagę, że już wcześniej w tym roku pisano o atakach na ulicy Mackiewicza na Pradze. W czerwcu w tym samym miejscu zginął człowiek, którego również ugodzono nożem. Później w trakcie interwencji ucierpiał także policjant. Dziennikarze wspomnieli, że w tej okolicy stały przez pewien czas zrujnowane pawilony. Nawet jednak po ich wyburzeniu sytuacja nie uległa poprawie. Wciąż dochodzi w tej okolicy do brutalnych napaści na przechodniów.

