Stuu kontra Olciak93. Były YouTuber podejmie kroki prawne?

W zeszłą niedzielę influencerka Olciak 93 zarzuciła byłemu youtuberowi Stuu, że gdy miała 13-14 lat, zachęcał ją, żeby wysłała mu swoje „miłe zdjęcia” i robił jej aluzje seksualne.

Olciak93 o relacji ze Stuu. Pokazała wiadomości

Swoją relację przedstawiła w wywiadzie z dziennikarzem Jakubem Wątorem, którą zamieściła na swoim kanale na YouTube. Obecnie 24-letnia studentka powiedziała, że jako nastolatka nawiązała nowe znajomości w sieci, a YouTuber Stuu (Stuart Burton) wprowadził ją m.in. na prywatne czaty na Skype’ie, gdzie na początku rozmawiali z innymi znajomymi na kamerkach albo czatach tekstowych, o grach i „głupotach”.

W materiale Olciak93 mówiła, że traktowała go jak przyjaciela, choć wyczuła, że flirtował z nią. Zamieściła screeny z fragmentami jej korespondencji ze Stuu, m.in. na Messengerze. Wynikało z nich, że youtuber przedstawiał w wiadomościach do nastolatki wizje seksu, np. „na blacie” czy „w miejscach publicznych”. Miał też ja prosić o zdjęcia w bieliźnie. Gdy youtuberka zakochała się w innym influencerze i wysłała mu zdjęcie w bieliźnie, Stuu miał zwyzywać ją m.in. od „dziwek”. Zdjęcie zostało też rozpowszechnione, ale nie wiadomo przez kogo. 24-latka powiedziała, że pełnoletnich influencerów, którzy namawiali nastolatki do wysyłania „pikantnych” zdjęć było dużo więcej.

Prawnik Stuu odpowiada

Na wywiad zareagował prawnik reprezentujący byłego youtubera.

Adwokat Tytus Jabłoński twierdzi, że „jawną manipulacją” jest twierdzenie, że Olciak93 miała 13-14, że gdy znała się ze Stuu. – „(...) podczas gdy opublikowane screenshoty pochodzą z 2014 roku. Aleksandra Adamczyk zaś urodziła się w 1999 roku, o czym między innymi poinformowała w dniu 25 września 2023 r. na swoim Instagramie (oznacza to, że byłaby rok starsza – red.). Ponadto w czasie prowadzonych rzekomych rozmów Pan Stuart Burton przebywał w Wielkiej Brytanii”– pisał

Dodał, że w wywiadzie razi prezentacja screenshotów, która nie odpowiada tokowi rozmowy oraz wyrwanie ich z kontekstu. Zarzucił też dziennikarzowi, że „nie jest zainteresowany obiektywnym przedstawieniem sytuacji” i zignorował prośbę o zapoznanie się z materiałem wysłanym wieczorem, przed publikacją filmu.

twitter

Zapowiedział, że jego klient „podejmie odpowiednie kroki prawne i nie pozostanie bierny, zwłaszcza wobec oskarżeń ze strony osób, które dąż, do odwrócenia uwagi opinii publicznej od prawdy”. Nie napisał, kiedy i jakie kroki będą podjęte.

„Ok, przeczytałem. Spoko ten felieton, panie mecenasie, poprawił mi pan humor. Najciekawsze w nim jest to, że Stuu pana rękami nie zaprzecza child groomingowi. Dziękuję, to ważna informacja;)” – zareagował na ten wpis Jakub Wątor.

Kanał Stuu jest nieaktywny od trzech lat, ale nadal ma 4,25 mln subskrybentów i ponad miliard odtworzeń zamieszczonych nagrań. Olciak93 powiedziała w wywiadzie, że w 2016 roku przestała nagrywać filmy na YouTube.

Przez polski YouTube przetacza się fala oskarżeń o przemoc w stosunku do młodych kobiet. Ich adresatami są najbardziej rozpoznawalni internetowi twórcy w Polsce, w tym m.in. Gargamel.

Czytaj też:

Seksting – czy może być niebezpieczny? Naukowcy mają swoje zdanieCzytaj też:

Co czwarty nastolatek doświadcza przemocy w internecie. Świadomość wśród rodziców jest znikoma