Wędkarz złowił rybę z ludzkimi zębami. Zdjęcie robi wrażenie

Amerykanin Brian Summerlin podczas wypadu na ryby w stanie Maryland natrafił na niecodzienny okaz. 38-latek w zatoce Tangier Sound złowił przedstawiciela gatunku sargus owczak, zaliczanego do rodzaju archosargusów. Jak podkreślał, musiał stoczyć z nią prawdziwą walkę, kiedy poczuł silne szarpnięcie za haczyk.

Niezwykła ryba z „ludzkimi” zębami

Sargusy występują głównie w Oceanie Atlantyckim i są trudne do złapanie. Przede wszystkim z powodu swoich zębów, którymi są w stanie przegryzać żyłkę. – To niesamowite ryby – emocjonował się Summerlin. „Mają przednie zęby, które mogą odgryźć pąkle z dowolnej podwodnej konstrukcji. Mają także zęby na górze i na dole pyska, które służą do miażdżenia skorupiaków” – objaśniał.

Jak widać na zdjęciach, ryba złowiona przez Summerlina ma zęby bardzo podobne do ludzkich. Wędkarz z rozbawieniem opowiadał, że jego córka chce je zachować i włożyć pod poduszkę dla popularnej w Stanach Zjednoczonych wróżki zębuszki, która wymienia tego typu fanty na słodycze.

Rekordowy połów tego gatunku

Ryba złowiona w Tangier Sound ważyła ponad siedem kilogramów. Była więc rekordowo wielkim okazem. Poprzednio w Maryland największym złapanym sargusem owczakiem był osobnik ważący sześć kilogramów. Miało to miejsce w 2020 roku.

Czytaj też:

Śmiertelny wypadek na Lubelszczyźnie. Wędkarz wpadł do dołu w ziemiCzytaj też:

Coraz więcej złotej algi tuż przy Odrze. „Ryb już właściwie nie ma”